Tháng 6 vừa qua, Lei Zeqing sống tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã có cuộc đoàn tụ đầy nước mắt với cha, anh trai và chị gái.

Các thành viên trong gia đình đã vượt quãng đường dài từ quê nhà ở tỉnh Hà Nam đến thành phố Thâm Quyến để đoàn tụ với anh Lei.

Lei vô cùng xúc động khi cuối cùng cũng được gặp lại gia đình mà anh đã tìm kiếm không ngừng nghỉ suốt 35 năm qua.

Anh Lei (áo đỏ) trong ngày đoàn tụ với gia đình. Ảnh: QQ

Trò nghịch dại thay đổi cả cuộc đời

Năm 1991, Lei cùng nhóm bạn tò mò lén trèo lên một chuyến tàu đang đỗ tại nhà ga để chơi. Trong lúc mải vui, Lei ngủ quên dưới gầm ghế. Khi tỉnh dậy, đoàn tàu đã đưa Lei đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ.

Do bị khiếm thính và không thể nói rõ, Lei không thể tìm cách nhờ giúp đỡ hay liên lạc với gia đình. Anh lang thang sống quanh khu vực ga tàu Thâm Quyến trong nhiều năm.

May mắn khi anh gặp được một người phụ nữ tốt bụng mà anh luôn coi là "người mẹ đầu tiên" tại Thâm Quyến. Bà không chỉ cưu mang mà còn dạy anh biết viết, giúp anh có những kỹ năng đầu tiên để hòa nhập với cuộc sống.

5 năm sau, người phụ nữ chuyển đến Hồng Kông. Một lần nữa, Lei quay lại cảnh vô gia cư. Thế nhưng, số phận tiếp tục mang đến cho anh một gia đình khác, theo SCMP.

Gia đình nuôi yêu thương

Ông Hong Qingxian, chủ một quán ăn gần ga tàu, nhiều lần bắt gặp Lei quanh khu vực nên quyết định dang tay giúp đỡ. Ông cho anh chỗ ở trong khu nhà dành cho nhân viên, lo từng bữa ăn mà không lấy bất kỳ khoản tiền nào.

Khi quán ăn đóng cửa sau 2 năm hoạt động, ông Hong vẫn không bỏ mặc Lei. Ông tiếp tục xin việc làm bảo vệ cho anh. Nhiều quán ăn trong khu vực cũng âm thầm hỗ trợ, thường xuyên dành cho Lei những bữa cơm miễn phí.

Dù kinh tế gia đình không dư dả và còn phải nuôi 2 con nhỏ, vợ chồng ông Hong vẫn coi Lei như một thành viên trong nhà.

Ông Hong thường động viên anh dành dụm toàn bộ số tiền kiếm được để có điều kiện tiếp tục tìm lại gia đình ruột thịt.

Đáp lại tình yêu thương ấy, Lei từng cẩn thận viết trên một tờ giấy hai dòng chữ "Bố Thâm Quyến" và "Mẹ Thâm Quyến" bày tỏ lòng biết ơn đối với lòng tốt của vợ chồng ông Hong.

Anh Lei trong ngày gặp lại cha đẻ. Ảnh: QQ

Chưa bao giờ từ bỏ hy vọng

Suốt nhiều năm, Lei không ngừng tìm kiếm người thân. Anh liên tục đăng thông tin lên mạng xã hội, tìm đến cơ quan chức năng và nhiều lần tự mình đi tàu qua nhiều tỉnh thành với hy vọng những khung cảnh quen thuộc sẽ gợi lại ký ức tuổi thơ.

Ông Hong luôn đồng hành trong hành trình ấy. Ông nhiều lần đưa Lei đến trình báo với cảnh sát, hỗ trợ đăng thông tin tìm người trên báo địa phương và động viên anh không được mất hy vọng.

Điều kỳ diệu cuối cùng cũng xảy ra.

Anh trai của Lei là Lei Zehu, cũng bị khiếm thính và không thể nói, tình cờ nhìn thấy một bài đăng trong nhóm trò chuyện dành cho người khiếm thính.

Điều khiến anh lập tức nhận ra em trai chính là cách viết tên ngược. Đó là thói quen từ thuở nhỏ của Lei.

Họ trò chuyện qua mạng xã hội, đối chiếu ký ức và rồi làm xét nghiệm ADN.

Gia đình ruột thịt của Lei tin rằng anh chính là người con thất lạc từ nhỏ của họ. Trước khi có kết quả xét nghiệm, gia đình từ Hà Nam đã đến Thâm Quyến để gặp Lei.

May mắn khi chỉ khoảng 2 giờ sau cuộc gặp đầu tiên đầy xúc động, kết quả ADN chính thức xác nhận họ là những người có quan hệ huyết thống.

Báo hiếu cả hai gia đình

Trong cuộc đoàn tụ, gia đình Lei nhiều lần gửi lời cảm ơn tới vợ chồng ông Hong.

"Xin cảm ơn vì đã yêu thương và chăm sóc em trai tôi như con ruột trong suốt ngần ấy năm", chị gái của Lei chia sẻ.

Về phần mình, Lei cho biết anh sẽ báo hiếu không chỉ cha mẹ ruột mà còn cả "bố mẹ Thâm Quyến". Họ đã nuôi dưỡng, chở che và giúp anh vượt qua quãng đời lưu lạc.

Dù lưu luyến khi phải chia tay, ông Hong cho biết ông hoàn toàn tôn trọng quyết định của Lei và sẽ luôn ủng hộ anh trở về đoàn tụ với gia đình ruột thịt.