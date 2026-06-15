Cô gái đoàn tụ gia đình ruột thịt sau 22 năm. Ảnh: QQ

Lỡ tay làm vỡ chai sữa tắm

Liu Xiuhong sinh ra trong một gia đình nông dân ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), mới 9 tuổi đã cùng cha mẹ đến tỉnh Quảng Đông mưu sinh. Gia đình sống trong một căn phòng thuê chật hẹp, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Năm 2004, trong lúc chơi tại nhà bạn, cô bé vô tình làm vỡ một chai sữa tắm bằng thủy tinh trị giá khoảng 10 nhân dân tệ (gần 39.000 đồng). Dù số tiền này không lớn theo tiêu chuẩn hiện nay, nhưng vào thời điểm đó lại là khoản chi đáng kể đối với một gia đình lao động nghèo.

Lo sợ bị mẹ đánh mắng, Liu đã bỏ chạy khỏi nhà. Trong cơn hoảng loạn, cô bé bị lạc giữa khu chợ và không thể tìm đường trở về.

Cha mẹ Liu đã tìm kiếm con gái trong tuyệt vọng. Họ nhờ một đài truyền hình địa phương phát thông báo tìm người suốt 3 ngày liền nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả, SCMP đưa tin.

May mắn, cô bé được một người đàn ông tốt bụng nhận nuôi. Gia đình nuôi đã chăm sóc Liu chu đáo, tạo điều kiện để cô trưởng thành trong môi trường ổn định. Chính họ cũng là những người luôn động viên và hỗ trợ cô trên hành trình tìm lại gia đình ruột thịt.

Liu (ở giữa) được 2 thành viên trong gia đình ruột thịt ôm chặt trong nước mắt. Ảnh: Douyin

Ngày đoàn tụ đầy nước mắt

Sau nhiều năm tìm kiếm với sự giúp đỡ của lực lượng chức năng và các tình nguyện viên, Liu (hiện 31 tuổi) cuối cùng cũng xác định được tung tích người thân tại quê nhà Giang Tây.

Ngày trở về, nhiều người thân đã có mặt từ sớm để đón cô tại ga tàu cao tốc. Khoảnh khắc nhìn thấy các em ruột sau hơn 2 thập kỷ xa cách, Liu không kìm được nước mắt. Những cái ôm nghẹn ngào đã thay cho hàng ngàn lời muốn nói.

Tại quê nhà, cha mẹ cô chuẩn bị một lễ đón giản dị nhưng ấm áp với pháo, hoa tươi và những tấm băng rôn chào mừng. Gặp lại con gái sau 22 năm, người mẹ bật khóc nức nở và liên tục nói lời xin lỗi.

“Con gái à, mẹ xin lỗi. Mẹ đã không bảo vệ được con”, bà nghẹn ngào.

Về phần mình, Liu cũng gửi lời xin lỗi tới cha mẹ vì quyết định bồng bột của tuổi thơ đã khiến cả gia đình phải chịu đựng nỗi đau kéo dài suốt nhiều năm.

Để bù đắp cho những tháng ngày xa cách, người mẹ đeo cho con gái một sợi dây chuyền vàng và chuẩn bị những món ăn mang hương vị quê hương như mì thủ công, bánh gạo truyền thống và dưa hấu. Bà dịu dàng nói với con: “Đây là hương vị quê nhà của con”.

Hiện chưa rõ Liu có quyết định trở về Giang Tây sinh sống lâu dài hay không.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước cuộc đoàn tụ muộn màng, đồng thời tranh luận về tác động của cách giáo dục quá nghiêm khắc đối với trẻ em.

“Liu và cha mẹ ruột của cô ấy đều đang cố gắng hàn gắn những lỗi lầm trong quá khứ. Chính điều đó đã làm cho cuộc hội ngộ này trở nên cảm động"; “Nếu một đứa trẻ sợ hãi đến mức bỏ nhà đi chỉ vì làm vỡ một món đồ, điều đó cho thấy áp lực tâm lý mà em phải chịu không hề nhỏ”... là những bình luận người dùng mạng để lại.