48 năm thất lạc con

Giữa trưa, điện thoại ông Nguyễn Minh Phước (SN 1961, thôn Quảng Đức, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) hiện lên dòng tin nhắn từ người lạ hỏi về việc có phải ông đang tìm người thân thất lạc hay không.

Ông bình tĩnh xác nhận rồi kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng người liên hệ sẽ cung cấp những thông tin hữu ích. Bởi trong những năm qua, gia đình ông nhiều lần nhận các tin nhắn, cuộc gọi như vậy nhưng vẫn không có kết quả về người mình đang tìm.

Ông Phước thay mặt chị gái đăng tin tìm cháu gái thất lạc từ năm 1978

Người ông Phước đăng tin tìm kiếm tên Lê Thị Nguyên Ngân (SN 1976, cháu gọi ông bằng cậu). Ông Phước chia sẻ: “Ngân là con gái thứ hai của chị gái tôi - Nguyễn Thị Ái Vinh (SN 1954). Chị tôi thất lạc cháu Ngân cách đây 48 năm đến nay chưa có tin tức.

Sau nhiều năm tìm kiếm vô vọng, chị có niềm tin rằng mình không gặp may mắn trong việc tìm con. Vì vậy, chị nhờ tôi thay mặt với hy vọng sẽ tìm được cháu”.

Theo ông Phước, bà Vinh thất lạc con gái vào năm 1978. Năm đó, bà thường gánh rau đi từ ga Suối Cát (xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cũ) đến ga Nha Trang (phường Phước Tân, TP Nha Trang cũ) bán.

Một lần, khi đi bán rau, bà ẵm theo bé Nguyên Ngân lúc đó khoảng 2 tuổi. Khi đến ga Nha Trang, vì quá đông người bà không may để lạc mất con ở khu vực vòng xoay Mả Vòng.

Khi phát hiện con không còn bên cạnh, bà hốt hoảng tìm kiếm khắp ga Nha Trang, chợ Phương Sơn (phường Phương Sài, TP Nha Trang cũ) nhưng không có kết quả.

Hình ảnh bà Vinh ở tuổi trung niên

“Năm ấy, chị gái tôi còn rất trẻ. Khi lạc mất con, chị tôi vừa hoảng loạn vừa đau khổ nên không biết trình báo với ai.

Vì vậy, gia đình tôi lúc đó chỉ biết chia nhau tìm kiếm cháu Ngân khắp nơi. Sau này, khi đài phát thanh, truyền hình xuất hiện, mạng xã hội phát triển, có các chương trình tìm người thân thất lạc, gia đình mới đăng ký, gửi đơn thư nhờ hỗ trợ”, ông Phước thông tin.

Treo thưởng 500 triệu đồng

Thất lạc con gái, bà Vinh sống trong đau khổ. Suốt gần 50 năm qua, bà chưa bao giờ thôi nhớ thương, mong tin con gái. Từ ngày chị Ngân đi lạc, bà luôn cố gắng tìm kiếm. Đi đâu, gặp ai bà cũng hỏi thăm tin tức con.

Những năm gần đây, sau khi đăng tin tìm kiếm, gửi đơn thư nhờ các chương trình tìm người thân thất lạc hỗ trợ, gia đình bà Vinh được nhiều người liên hệ.

Gia đình cũng nhiều lần gặp mặt những người nhận mình là chị Lê Thị Nguyên Ngân. Tuy nhiên sau khi xét nghiệm ADN, không ai có cùng huyết thống với bà Vinh.

Chị Lê Thị Nguyên Thủy (SN 1975, con gái đầu của bà Vinh) cho biết, bà Vinh đang sinh sống với mình. Ngày nào chị cũng thấy mẹ thương nhớ, mong tìm được con gái. Vì vậy, chị và ông Phước quyết định thay mặt bà nỗ lực tìm kiếm.

Chị Ngân thất lạc từ khi còn nhỏ, gia đình không có hình ảnh. Vì vậy, khi đăng tin tìm người, ông Phước sử dụng ảnh ngày còn trẻ của chị Thủy. Ông Phước, bà Vinh tin rằng khi lớn lên chị Ngân sẽ có những nét tương đồng về ngoại hình với người chị ruột của mình.

Hình ảnh chị Nguyên Thủy lúc trẻ

Ông Phước thông tin: “Lúc thất lạc, cháu Ngân khoảng 2 tuổi, tóc cắt ngắn kiểu búp bê. Cháu mặc áo dài tay màu đỏ, quần dài màu trắng có hoa, chấm li ti màu hồng. Lúc đi, cháu mang dép nhựa màu nâu.

Thời điểm mất tích, Ngân có thể trạng yếu vì đang ốm, cơ thể nổi các nốt đỏ ở tay, chân, mặt. Đặc biệt, cháu có một vết sẹo dài khoảng 2cm ở phía bên phải đầu.

Sau gần nửa thế kỷ thất lạc, gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại cháu. Vì vậy, nếu ai cung cấp thông tin giúp tìm được Ngân và kết quả xét nghiệm ADN xác nhận có quan hệ huyết thống với gia đình, chúng tôi xin gửi lời tri ân và hậu tạ 500 triệu đồng”.

Ông Trần Minh Tể, Trưởng thôn Quảng Đức (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, ông Nguyễn Minh Phước sinh sống tại địa phương và có người cháu gái bị thất lạc từ lúc nhỏ.

“Cháu gái ông Phước mất tích từ khi mới 2 tuổi nên chúng tôi không nắm được tên, tuổi của cháu. Tuy nhiên, thông tin gia đình ông Phước thất lạc một người cháu gái từ lúc cháu còn nhỏ là chính xác. Tôi cũng nắm được thông tin ông Phước đăng tin, nỗ lực tìm người cháu này của mình”, ông Tể cho biết thêm.

Độc giả có tin tức về chị Lê Thị Nguyên Ngân (SN 1976) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923.457.788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với ông Nguyễn Minh Phước (SN 1961, thôn Quảng Đức, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) qua số điện thoại: 0385.196.754.

Ảnh: NVCC