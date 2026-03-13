Theo bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng, các đầu sách tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay có đề tài phong phú, đa dạng về hình thức và đối tượng độc giả. Bên cạnh mảng sách tranh thiếu nhi khai thác truyền thống văn hóa, lịch sử như bộ Vang danh nghề cổ, Kể chuyện Điện Biên Phủ, đơn vị còn có các đầu sách kiến thức giúp độc giả trẻ tiếp cận tư duy phản biện như bộ Thưởng thức triết học hay những cuốn sách về quản lý tài chính cá nhân được thể hiện bằng hình thức truyện tranh sinh động.

Trong số các tác phẩm đạt Giải B, cuốn Kể chuyện Điện Biên Phủ (lời: Hữu Mai, tranh: Nguyễn Thế Phương) gây chú ý khi tái hiện chiến dịch lịch sử chấn động địa cầu bằng hình thức sách tranh dành cho thiếu nhi. Cuốn sách được phát hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với lời kể ngắn gọn, gần gũi cùng tranh minh họa sinh động, giúp độc giả nhỏ tuổi tiếp cận lịch sử dân tộc một cách dễ hiểu và hấp dẫn.

Một trong những cuốn sách được chú ý nhất tại mùa giải năm nay là Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền (lời: Lê Thị Thúy Sen, minh họa: Thăng Fly). Tác phẩm không chỉ nhận Giải B mà còn được trao Giải Sách được bạn đọc yêu thích. Cuốn sách lựa chọn hình thức truyện tranh để truyền tải những kiến thức tưởng chừng khô khan về tài chính cá nhân.

Thông qua các câu chuyện đời sống trong một gia đình Việt Nam, sách giới thiệu các khái niệm cơ bản như tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, lập kế hoạch tài chính và hiểu đúng về giá trị của tiền bạc. Lối kể chuyện hài hước cùng nét vẽ sinh động giúp nội dung trở nên gần gũi, đặc biệt với độc giả trẻ.

Ở thể loại văn học, tiểu thuyết Đại náo nhà ông ngoại của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy cũng giành Giải B. Tác phẩm kể câu chuyện về những đứa trẻ thành phố trong thời gian đại dịch Covid-19 được gửi về quê. Trong không gian tự do của làng quê, những vụ đại náo hồn nhiên của lũ trẻ không chỉ mang lại tiếng cười mà còn khắc họa quá trình trưởng thành của chúng trong vòng tay gia đình.

Một tác phẩm khác nhận Giải B là Những ô cửa gió lộng của Lưu Tuấn Anh. Đây là tập hồi ức cảm động về gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh - nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Qua góc nhìn của người con trai, những chân dung thân thuộc của các thành viên trong gia đình hiện lên gần gũi, giàu tình cảm. Cuốn sách tuy không dày nhưng mỗi trang viết đều chứa đựng nhiều ký ức và những hình ảnh lần đầu được công bố.

Ở thể loại tiểu thuyết đồ họa, tác phẩm Sống của Hải Anh - Pauline Guitton (dịch: Hồng Minh) cũng được trao Giải B. Cuốn sách mang phong cách tự truyện, dựa trên ký ức của mẹ tác giả - đạo diễn Việt Linh về thời niên thiếu sống ở chiến khu. Từ câu chuyện gia đình, tác phẩm mở ra hành trình tìm hiểu nguồn cội và ký ức, đồng thời tái hiện những lát cắt đời sống trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ bằng ngôn ngữ truyện tranh giàu sức biểu đạt.

Ở hạng mục Giải C, nhiều ấn phẩm của NXB Kim Đồng tiếp tục được ghi nhận. Bà ngoại trên cây táo của nhà văn Mira Lobe (minh họa: Susi Weigel, dịch: Chu Thu Phương) là câu chuyện cảm động về cậu bé Andi luôn khao khát có một người bà. Từ những tưởng tượng của mình, cậu tạo nên một thế giới đầy màu sắc và cuối cùng tìm thấy sự gắn kết với một người bà có thật. Tác phẩm gợi mở thế giới nội tâm trong trẻo của trẻ em và nhấn mạnh ý nghĩa của tình thân trong gia đình.

Bộ sách Thưởng thức triết học (12 cuốn) của Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-Buerier và Michel Puech (minh họa: Jacques Azam) được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận triết học gần gũi với độc giả trẻ. Các câu hỏi triết học được đặt ra từ những tình huống đời thường, khuyến khích trẻ em suy nghĩ, đặt câu hỏi và tự hình thành quan điểm cá nhân.

Trong khi đó, bộ truyện tranh Vang danh nghề cổ giới thiệu những nghề thủ công truyền thống của Việt Nam thông qua hình thức kể chuyện sinh động. Tác phẩm không chỉ giúp độc giả nhỏ tuổi hiểu thêm về các làng nghề mà còn khơi gợi niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.