Chiều 6/12, UBND tỉnh Lâm Đồng trao bằng xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà cho UBND xã Tân Thành.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao bằng xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà cho lãnh đạo UBND xã Tân Thành. Ảnh: P.B

Hải đăng Kê Gà nằm trên đảo Kê Gà (xã Tân Thành) là một trong những ngọn hải đăng cổ kính và bề thế nhất Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải quốc gia. Công trình cao 42,8m được người Pháp xây dựng vào tháng 2/1897, hoàn thành năm 1899 và hoạt động liên tục từ năm 1900 đến nay.

Hải đăng được xây bằng đá hoa cương, kiến trúc hình trụ bát giác vững chắc, mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cuối thế kỷ XIX. Công trình từng được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất cả nước với 184 bậc thang xoắn và tầm quét sáng 22 hải lý.

Hải đăng Kê Gà nằm trên đảo Kê Gà, xã Tân Thành. Ảnh: P.B

Ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hải đăng Kê Gà là biểu tượng gắn liền với lịch sử hàng hải của vùng biển địa phương. Việc xếp hạng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của Tân Thành nói riêng và Lâm Đồng nói chung.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích Hải đăng Kê Gà, bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành chia sẻ đây là niềm tự hào của người dân, đồng thời là sự ghi nhận đối với công trình hơn trăm năm tuổi gắn liền với hành trình phát triển của vùng đất quê hương Tân Thành.