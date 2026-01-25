Ngày 25/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại phường Duy Tiên.

Theo cơ quan công an, khoảng 22h ngày 23/1, hai đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh, xông vào một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên.

Tại đây, các đối tượng đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hình ảnh hai đối tượng cầm dao cướp tiệm vàng ở phường Duy Tiên. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng công an các phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét xuyên đêm để nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án.

Sau 40 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ hai đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên, gồm: Triệu Văn Nam (SN 2004, trú xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; hiện ở phường Lếnh, tỉnh Bắc Ninh) và Đào Nguyên Bách (SN 2006, trú xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên; hiện ở xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Triệu Văn Nam và Đào Nguyên Bách tại cơ quan công an

Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án, gồm: 23 lắc tay vàng, 23 dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn; một xe máy không gắn biển kiểm soát cùng dao, búa và nhiều vật chứng liên quan khác. Khám xét nơi ở của Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn nhựa, được đối tượng khai dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tài sản tiếp theo.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ, thông qua quen biết trên mạng xã hội Facebook đã bàn bạc, hẹn nhau thực hiện hành vi cướp tiệm vàng tại Ninh Bình. Sau khi gây án, cả hai nhanh chóng tẩu thoát, chia nhau tài sản và mang về cất giấu tại các phòng trọ ở tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.