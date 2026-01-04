XEM CLIP:

Ngày 4/1, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết đã xử lý vi phạm đối với tài xế Phạm Văn D. (SN 1998, trú xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình).

​Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh về việc xe tải BKS 18A-596.xx lưu thông trên đường ĐT490C (đoạn qua xã Nghĩa Hưng) chở cây cảnh vượt quá chiều cao cho phép, đồng thời có một người ngồi trên thùng xe.

Xe tải chở cây vượt quá chiều cao cho phép, chở người trái quy định trên thùng xe. Ảnh: Cắt từ clip

Làm việc với cơ quan công an, tài xế D. thừa nhận vi phạm vào khoảng 10h ngày 3/1. Kết quả đo đạc thực tế cho thấy hàng hóa trên xe cao 2.500mm, trong khi giới hạn cho phép là 1.750mm.

Căn cứ mức độ vi phạm, CSGT đã lập biên bản xử phạt 3 lỗi: chở người trên thùng xe trái quy định; chở hàng vượt quá chiều cao; kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật trong giấy chứng nhận kiểm định.

Tài xế Phạm Văn D. tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Tổng mức phạt tiền đối với tài xế là 39 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận/tem kiểm định từ 1 đến 3 tháng và buộc phải khôi phục nguyên trạng kích thước thùng xe.