Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.

Quá trình nắm tình hình cho thấy, các đối tượng trong đường dây chủ yếu trú tại tỉnh Nam Định (cũ) và Ninh Bình (cũ). Trong quá trình hoạt động, các đối tượng phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ, không quen biết trực tiếp nhau, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Huy Việt (thường gọi là Việt Bài, SN 1993, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình), là đối tượng côn đồ nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự. 4 đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý gồm: Nguyễn Hải Chiều (SN 1994), Nguyễn Văn Ánh (SN 1996), Đặng Hiệu Anh (SN 1998), cùng trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Trịnh Văn Thành (SN 1972, trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Huy Việt. Ảnh: CACC

Việt trực tiếp quản lý tài khoản tổng đại lý, tổ chức chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý rồi giao cho Chiều, Ánh, Hiệu Anh và Thành tiếp tục chia làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các “con bạc” trong và ngoài tỉnh tham gia cá độ các trận bóng đá để thu lợi bất chính. Ngoài ra, Việt cũng cấp tài khoản cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc.

Quá trình xác minh, lực lượng công an bắt giữ 4 đối tượng trên; riêng Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng về hành vi Đánh bạc gồm: Đinh Văn Đạt (SN 1991), Trần Văn An (SN 1989), cùng trú tại phường Hoa Lư và Nguyễn Thế Trung (SN 1989, trú phường Nam Định).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành về hành vi Tổ chức đánh bạc; quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Đạt, Trần Văn An và Nguyễn Thế Trung về hành vi Đánh bạc.