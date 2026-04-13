Ngày 13/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Trường Kim (22 tuổi) và K’Doanh (21 tuổi, cùng trú tại xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

K’Doanh - một trong hai nghi can bị bắt khi giả công an để cướp tài sản người đi đường. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo điều tra, rạng sáng 5/4, Công an xã Bảo Thuận tiếp nhận trình báo của hai nạn nhân về việc bị cướp xe máy và 2 điện thoại di động. Các nạn nhân cho biết họ bị hai thanh niên giả danh công an khống chế rồi cướp tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương điều tra, truy xét và đưa hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn là Hồ Trường Kim và K’Doanh về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi. Bước đầu, hai đối tượng khai đã chuẩn bị súng nhựa bắn đạn thuốc pháo, giả danh lực lượng công an tuần tra ban đêm để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 0h ngày 5/4, khi phát hiện hai thiếu niên đi xe máy trên địa bàn thôn Tân Phú 2, xã Bảo Thuận, hai đối tượng lập tức đuổi theo, chặn xe, rút chìa khóa rồi yêu cầu kiểm tra. Sau đó, hai đối tượng dùng súng bắn để đe dọa. Tưởng hai người này là cán bộ công an, các nạn nhân đã giao xe máy, điện thoại (kèm mật khẩu) cho chúng.

