Chiều 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an phường Ngọc Hà bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Hà (38 tuổi, trú tại phường Bồ Đề) - kẻ gây ra các vụ sàm sỡ, cướp giật tài sản trong đêm 13/9.

Đối tượng tại cơ quan công an: Ảnh: CACC

Trước đó, tối 14/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị nam thanh niên áp sát, sàm sỡ và cướp túi xách ngay trên phố Ngọc Hà. Hình ảnh gây bức xúc dư luận, buộc cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc truy xét.

Quá trình điều tra, công an xác định thủ phạm là Nguyễn Đức Hà. Tại cơ quan công an, đối tượng khai đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành vi phạm tội: điều khiển xe máy Vision màu xám (tháo biển số), mặc áo chống nắng màu đen, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm để che giấu tung tích.

Khi đến phố Phan Kế Bính, Hà tiếp cận chị L.L.T.H. (33 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà), sàm sỡ rồi giật chiếc túi xách của nạn nhân. Sau đó, hắn tiếp tục lang thang và tấn công một phụ nữ khác ở phường Văn Miếu.

Để xóa dấu vết, Hà đã phi tang túi xách cùng toàn bộ đồ ngụy trang xuống sông Hồng. Tuy nhiên, hành vi của hắn không thể qua mắt được lực lượng công an.