Ngày 22/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đồng Xuân Quỳnh (37 tuổi, quê Thái Nguyên) tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Cướp tài sản, 6 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 6/2020, Quỳnh từ Thái Nguyên vào TPHCM làm giám sát thi công nội thất cho một công ty tại quận Gò Vấp (cũ).

Cuối tháng 7/2020, Quỳnh được phân công giám sát thi công nội thất căn nhà của bà Ngô Thị Ng. ở quận Phú Nhuận (cũ). Quá trình làm việc tại đây, Quỳnh biết được gia đình bà Ng. mới bán nhà được 12 tỷ đồng.

Bị cáo Đồng Xuân Quỳnh. Ảnh: TP

Do chơi cờ bạc, thiếu nợ của nhiều người nên Quỳnh nảy sinh ý định cướp tài sản của nhà bà Ng. để trả nợ. Sáng 27/10/2020, anh ta bắt xe ôm tới quán nước trước cửa nhà bà Ng. để quan sát. Một lát sau, Quỳnh bấm chuông cửa, khi bà Ng. ra, Quỳnh giả vờ nói đến kiểm tra lại gương và cánh cửa tủ trong phòng của con gái bà.

Sau khi giả vờ kiểm tra trong phòng, Quỳnh xuống phòng khách ngồi nói chuyện và biết bà Ng. ở nhà một mình. Đến khoảng 12h45 cùng ngày, bà Ng. lên lầu 3 để cất quần áo, Quỳnh liền lên theo rồi vào phòng của con gái bà lấy sợi dây điện giấu vào trong túi quần.

Khi bà Ng. đi xuống, anh ta xông tới dùng dây điện siết cổ cho tới khi nạn nhân bất tỉnh. Tiếp đó, Quỳnh kéo nạn nhân vào phòng, đặt lên giường rồi lục soát lấy đi đồng hồ đeo tay, nữ trang, laptop và ngoại tệ.

Quỳnh cho tất cả các tài sản chiếm đoạt được vào balo mang theo đi xuống tầng trệt, rồi nảy sinh ý định đốt xác nạn nhân và căn nhà để che giấu hành vi phạm tội. Quỳnh đi lên lầu lấy quần áo, các miếng xốp trong thùng đựng tivi có sẵn trong nhà rải quanh cả 4 phòng ngủ, rồi châm lửa đốt.

Gây án xong, Quỳnh lấy chiếc xe máy của gia đình bà Ng. chạy loanh quanh các tuyến phố rồi vứt bỏ chiếc xe. Sau khi tắm gội xong, Quỳnh mang số ngoại tệ đi bán được 52 triệu đồng và đem đi trả nợ.

Khoảng 14h50 cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà của bà Ng. bốc cháy nên báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện đây là vụ giết người, phi tang nên nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 29/10/2020, Quỳnh bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo khai do áp lực nợ nần nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nên sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt mức án như trên.