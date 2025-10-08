Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đào Văn Âu (SN 1987), Lê Văn Lượng (SN 1994), Nguyễn Văn Mão (SN 1999) cùng trú tại xã Liên Minh (Hà Nội), Nguyễn Xuân Vinh (SN 1982, trú tại Bắc Giang) và Cầm Văn Loan (SN 1991, trú tại Sơn La) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm, gần đây, trên địa bàn liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, khiến người dân bất an. Do đó, lãnh đạo Công an phường đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự mật phục, tăng cường tuần tra và quyết liệt truy quét tội phạm.

Đối tượng Lê Văn Lượng (trái) và Đào Văn Âu. Ảnh: CACC

Sáng 23/9, nhóm của Âu và Lượng lọt vào tầm ngắm. Đến 11h30, tại khu đô thị Sudico (phường Từ Liêm), tổ công tác đã bắt quả tang hai đối tượng khi đang dùng vam phá khóa để trộm xe.

Khi bị bắt, cả hai đều mang theo dao bầu sắc nhọn, sẵn sàng chống trả nếu bị truy đuổi. Lực lượng công an đã hành động chớp nhoáng, khống chế nhanh gọn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại cơ quan điều tra, Âu và Lượng khai nhận chỉ trong thời gian từ 9h - 11h30 sáng cùng ngày, nhóm này đã trộm trót lọt 6 xe máy và đang thực hiện vụ thứ 7 thì bị bắt giữ.

Cụ thể, vào lúc 9h, tại đường K1 Trại Gà (phường Phú Diễn), trộm chiếc Honda RSX của anh Phạm Trọng K. (trú Hưng Yên). 9h15: Tiếp tục lấy chiếc Honda RSX của chị Ngô Phương A. trước tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình. 9h45: Di chuyển đến ngõ 70 Nguyễn Hoàng, trộm thêm chiếc thứ ba. 10h: Trộm chiếc thứ tư trên phố Dương Khuê. 10h30: Cũng tại phố này, lấy chiếc thứ năm.

Sau đó, cả hai di chuyển đến Trung tâm thương mại The Garden (phường Từ Liêm), trộm thêm hai xe nữa. Khi đang thực hiện trộm chiếc thứ 7, Âu vừa nổ máy chạy được vài mét thì bị công an bắt gọn tại chỗ.

Bước đầu điều tra cho thấy, nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp và liều lĩnh, có dấu hiệu liên tỉnh, gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.