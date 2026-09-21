Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố Trần Nhật Trường, 48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang và Thái Huy Phong, 50 tuổi, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trường ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, còn Phong cư trú tại phường Bình Phú, TPHCM.

Các bị can Thái Huy Phong và Trần Nhật Trường. Ảnh: CACC

Theo điều tra, hai người thành lập doanh nghiệp, đăng ký nhiều ngành nghề nhưng không hoạt động thực tế theo đăng ký, chủ yếu nhận "chạy xin đầu tư dự án", dịch vụ và môi giới giấy tờ nhà đất.

Năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc một số cá nhân, tổ chức muốn đăng ký đầu tư dự án trên các khu đất nông nghiệp diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại khu vực Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trước đây, nay thuộc tỉnh An Giang.

Phong nói có mối quan hệ với chính quyền các cấp và có thể xin chủ trương đầu tư. Người này yêu cầu Trường cung cấp sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra, sau đó thông báo có thể thực hiện các dự án tại những khu đất này.

Tin lời Phong, Trường ký hợp đồng dịch vụ với 8 cá nhân, tổ chức, nhận tiền để thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư các dự án thuê đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định cả hai không có khả năng thực hiện những nội dung đã cam kết.

Bằng thủ đoạn này, Trường và Phong bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 8 người. Số tiền sau đó được hai bị can chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan.