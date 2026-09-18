Ngày 18/9, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Phước Tuấn (17 tuổi, trú tại phường Bình Đức) và Huỳnh Văn Thái (19 tuổi, trú tại xã Bình Hòa) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Riêng Dương Văn K. (15 tuổi, trú phường Long Xuyên) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Nạn nhân trong vụ án là T.G.B. (17 tuổi, trú phường Bình Đức).

Bị can Lê Phước Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Bị can Huỳnh Văn Thái. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra, B. và K. phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Khoảng 7h30 ngày 8/4, K. phát hiện B. đang uống nước tại khu vực khóm Đông Phú (phường Long Xuyên) nên gọi cho Tuấn, nói "đến đâm thằng B.". Lúc này, Tuấn đang đi cùng Thái nên cả hai thống nhất cùng đi truy sát B. Khi cả nhóm gặp nhau, K. đưa cho Tuấn 1 dao tự chế.

Đến chỗ B., Tuấn cùng Thái lao đến dùng nón bảo hiểm đánh vào vùng đầu của B.

B. bỏ chạy thì bị Tuấn đuổi theo, dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng. Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu, điều trị trong tình trạng có nhiều vết thương hở trên người.

Vào cuộc truy xét, công an bắt giữ 3 đối tượng gây án.