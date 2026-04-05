Ngày 5/4, lãnh đạo Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Gia Lai) cho biết một nam sinh lớp 12 của trường mất tích khi tắm biển sau kỳ thi đánh giá năng lực.

Khoảng 17h cùng ngày, nhóm học sinh lớp 12 gồm Nguyễn Thanh S., Hoàng T., Võ Hồng Q., Nguyễn Nguyên H., Trương Nhật M. và Hoàng Đức An H. (cùng sinh năm 2008) xuống tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Trong lúc tắm, Nguyễn Nguyên H. và Hoàng Đức An H. bị đuối nước. Nguyễn Nguyên H. được người dân cứu kịp thời, đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; còn Hoàng Đức An H. bị sóng cuốn mất tích.

Đại diện nhà trường cho biết sức khỏe Nguyễn Nguyên H. đã ổn định, trong khi Hoàng Đức An H. vẫn chưa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm.