Chiều 21/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam du khách tử vong trong lúc tắm biển ở bãi tắm Cam Bình.

Khu vực bãi tắm nơi du khách bất ngờ ngất xỉu, sau đó không qua khỏi. Ảnh: C.T

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc V. (76 tuổi, trú phường Tân Hiệp, TPHCM) cùng nhóm bạn khoảng 10 người từ TPHCM đến bãi biển du lịch cộng đồng Cam Bình, phường Phước Hội (xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận cũ) để du lịch, tắm biển.

Đến khoảng 11h, trong lúc tắm biển gần bờ, ông V. bất ngờ ngất xỉu nên được nhóm bạn cùng người dân đưa lên bờ sơ cứu. Tuy nhiên, thời điểm này ông V. đã có dấu hiệu tím tái, ngưng thở.

Nạn nhân ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cấp cứu, song không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an phường Phước Hội có mặt tại hiện trường và đến bệnh viện để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ban đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân có bệnh nền nhồi máu cơ tim.

Đến khoảng 13h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê nhà lo hậu sự.