Ngày 27/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đông Anh vừa phối hợp xác minh, trao trả 32 triệu đồng cho anh Trịnh Minh Cảnh, trú tại xã Đông Anh, người đánh rơi số tiền này.

Hai học sinh mang 32 triệu đồng đến công an nhờ trả lại người đánh rơi. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 23/9, hai học sinh Nguyễn Hoài An, lớp 6D5, Trường THCS Xuân Canh và Nguyễn Đức Huy Hoàng, lớp 4A2, Trường Tiểu học Đông Hội, cùng trú tại xã Đông Anh, nhặt được số tiền 32 triệu đồng.

Sau khi nhặt được tiền, hai em đã mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Đông Anh, nhờ xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả.

Qua xác minh, công an xác định chủ nhân số tiền là anh Trịnh Minh Cảnh. Toàn bộ 32 triệu đồng sau đó được trao trả cho anh.

Nhận lại tài sản, anh Cảnh xúc động, gửi lời cảm ơn hai học sinh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Anh.

Theo Công an TP Hà Nội, hành động trung thực, có trách nhiệm của hai học sinh là việc làm đáng biểu dương, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, giáo dục ý thức sống đẹp và trách nhiệm cho học sinh.