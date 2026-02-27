Ngày 27/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Huy Hoàng (SN 1999, ngụ phường Xuân Lập) và Vũ Trường Giang (SN 1995, ngụ xã Xuân Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện trường vụ 2 đối tượng đột nhập trộm 17 điện thoại. Ảnh: X.P

Trước đó, ngày 14/2, chị L.T.T.H (SN 1979), chủ cửa hàng điện thoại tại ấp Bình Xuân 1, xã Xuân Phú, trình báo bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 17 điện thoại di động.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan để phục vụ công tác truy xét. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước khi gây án.

Cụ thể, trước khi đột nhập, hai đối tượng mang theo găng tay, khẩu trang và sử dụng các biện pháp che chắn nhằm tránh để lại dấu vết, đặc điểm nhận dạng. Đáng chú ý, các đối tượng còn tác động, làm hư hỏng hệ thống camera giám sát trước và trong khi thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng Vũ Trường Giang (trái) và Mai Huy Hoàng. Ảnh: X.P

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/2, lực lượng công an bắt giữ hai đối tượng khi đang lẩn trốn tại nơi ở. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo công an, các đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định và qua kiểm tra cho kết quả dương tính với chất ma túy.