Ngày 25/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ việc một nhân viên tạp vụ của Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột có hành vi tấn công nam sinh viên nhằm quỵt nợ.

Đối tượng gây ra vụ việc là H’ Bliêk Êban (SN 1993, trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk). Bị hại là anh N.C.T. (SN 2002, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng H' Bliêk Êban. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh N.C.T. là sinh viên Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột và có quen biết H’ Bliêk Êban – nhân viên tạp vụ tại trường.

Từ ngày 18/12/2019 đến 5/11/2025, anh T. đã cho H’ Bliêk vay tổng cộng 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ.

Trong quá trình vay mượn, hai bên lập hợp đồng thỏa thuận: nếu H’ Bliêk không trả nợ sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ để trừ nợ. Tuy nhiên, H’ Bliêk không thực hiện nghĩa vụ thanh toán như cam kết.

Sau đó, anh T. nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu trả nợ và cho biết sẽ mang hợp đồng vay đến gặp bố mẹ H’ Bliêk để làm việc.

Do lo sợ gia đình biết chuyện nợ nần, H’ Bliêk nảy sinh ý định tấn công anh T. nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Khoảng 11h ngày 7/2/2026, H’ Bliêk mang theo một con dao Thái Lan dài khoảng 15cm, giấu trong túi áo rồi nhắn tin hẹn gặp anh T. tại một nhà nghỉ ở phường Buôn Ma Thuột để “giải quyết” việc nợ nần.

Thời điểm này, anh T. rủ một người bạn đi cùng, nhưng người này đứng chờ tại sảnh nhà nghỉ.

Tại phòng nghỉ, H’ Bliêk lấy lý do vào nhà vệ sinh. Nghi ngờ có biểu hiện bất thường, anh T. mở cửa phòng định ra ngoài thì bất ngờ bị H’ Bliêk dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và đầu, gây thương tích.

Ngay sau đó, anh T. đã chống trả, đẩy ngã đối tượng và tri hô để mọi người hỗ trợ khống chế, bàn giao cho cơ quan Công an xử lý theo quy định.