Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ “chồng mưu sát vợ rồi dựng hiện trường giả vụ điện giật” xảy ra tại phường Bình Phước.

Nghi phạm được xác định là Lê Văn Thương (SN 1973, quê Cà Mau).

Nghi phạm Lê Văn Thương. Ảnh: B.P

Theo lời khai ban đầu, cuối năm 2025, do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, vợ chồng Thương thường xảy ra mâu thuẫn. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Thương muốn cả gia đình nghỉ việc làm công nhân để về quê sinh sống nhưng vợ không đồng ý và đề nghị ly hôn.

Sáng 8/2, khi vợ và con trai đang ngủ, Thương nảy sinh ý định sát hại vợ để “không đi đâu được nữa”. Đối tượng lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V, tay phải cầm phích cắm, tay trái cầm đầu dây đã tuốt vỏ nhựa, tiến lại gần người vợ đang ngủ với ý định chích điện vào người chị Q.T.T.

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện, Thương làm rơi dây điện trúng vùng đầu và cổ vợ khiến nạn nhân bị điện giật. Nghe tiếng động, con trai tỉnh giấc, phát hiện mẹ bất tỉnh nên cùng cha đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ án. Ảnh: B.P

Sau đó, nhằm che giấu hành vi, Thương quay lại phòng trọ, cất giấu đoạn dây điện vào máy giặt và dàn dựng hiện trường như một vụ tai nạn điện giật. Khi nghe tin vợ đã tỉnh và cho rằng mình bị tấn công, nghi phạm lo sợ nên bỏ trốn về quê.

Bịa chuyện "về quê lo tiền chữa bệnh"

Tại phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường như mùi khét và các vệt máu chưa kịp lau sạch. Kiểm tra bên trong máy giặt đặt ở góc phòng, cảnh sát thu giữ một đoạn dây điện dài khoảng 2m, một đầu đã bị lột lớp nhựa cách điện.

Nghi đây là vụ án được dàn dựng hiện trường giả và xác định nghi phạm đã rời khỏi địa phương, Công an phường Bình Phước lập tức cử tổ công tác vào Cà Mau truy tìm.

Sáng 10/2, tổ công tác phối hợp Công an xã Khánh An mời Thương về trụ sở làm việc. Tại đây, nghi phạm vẫn tỏ ra bình thản, liên tục khẳng định vợ “xui rủi bị điện giật” và việc về quê chỉ nhằm xoay xở tiền bạc lo chi phí chữa trị.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng. Ảnh: B.P

Suốt quá trình lấy lời khai, nghi phạm chỉ lặp đi lặp lại một kịch bản: “Vợ tôi ngủ dậy rồi vô tình chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở. Tôi nghe tiếng nổ nên chạy lại cứu”.

Nhận thấy đối tượng đang dùng “vỏ bọc” cảm xúc để che giấu sự thật, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Trưởng Công an phường – trực tiếp tham gia đấu tranh, đưa ra các lập luận chặt chẽ, phân tích tâm lý và chỉ rõ những mâu thuẫn trong lời khai.

Sau một khoảng lặng kéo dài, Thương cúi đầu, giọng run rẩy và bắt đầu khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện Thương bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ nhằm làm rõ lời khai của đối tượng.