Sáng 17/11, tại Ninh Bình, phiên họp lần thứ 56 của Nhóm Công tác Du lịch Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS TWG-56) đã diễn ra.

Sự kiện thu hút khoảng 70 đại biểu quốc tế từ cơ quan du lịch quốc gia các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Văn phòng Điều phối du lịch Mekong (MTCO), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các tổ chức đối tác quốc tế như Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA), Ban Thư kí ASEAN và doanh nghiệp du lịch đối tác triển vọng (Airasia Move).

Phiên họp diễn ra sáng 17/11, tại Ninh Bình

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Nguyễn Thị Hoa Mai, nhấn mạnh: Cuộc họp hôm nay đặc biệt có ý nghĩa khi chúng ta đứng ở một bước ngoặt quan trọng trong hợp tác du lịch GMS, với sự phục hồi hoàn toàn của du lịch quốc tế trên toàn Tiểu vùng và việc thông qua chiến lược du lịch GMS 2030.

Trọng tâm tập thể của chúng ta hiện nay là phát triển và thực hiện kế hoạch hành động marketing du lịch GMS 2026-2030 mang tính thực tiễn, dựa trên dữ liệu và hợp tác.

Nhìn về năm 2026 và xa hơn nữa, việc triển khai thành công chiến lược và kế hoạch hành động sẽ phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các quốc gia thành viên GMS, với MTCO đóng vai trò là cơ quan điều phối và trung tâm kiến thức.

Kế hoạch marketing của khu vực gồm các hoạt động chủ yếu được tài trợ và thực hiện ở cấp quốc gia, do đó hợp tác chung khu vực phải dựa trên sự tự nguyện thống nhất, các ưu tiên chung và lợi ích chung.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Nguyễn Thị Hoa Mai chủ trì phiên họp. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Tại phiên họp, bà Suvimol Thanasarakij - đại diện MTCO - gửi lời chúc mừng Việt Nam khi có 2 ngôi làng vừa được công nhận "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" là Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) và Lô Lô Chải (Tuyên Quang).

"Sự ghi nhận này là minh chứng rõ ràng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo tồn văn hóa địa phương, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy du lịch cộng đồng bền vững.

Đồng thời, các quốc gia GMS đều đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc phát triển du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng bền vững.

Trên khắp Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, nhiều cộng đồng nông thôn đang đầu tư vào di sản địa phương, bảo tồn thiên nhiên và cải thiện sinh kế thông qua du lịch", bà Suvimol Thanasarakij cho biết.

Theo bà, đây là thành công đáng ghi nhận của Tiểu vùng, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, sự thay đổi của thị trường và khoảng cách năng lực...

Đại diện MTCO khẳng định, khi các quốc gia phối hợp sẽ mang lại lợi ích chung, thúc đẩy du lịch Tiểu vùng sông Mekong mở rộng phát triển năng động, bền vững.

Phiên họp GMS TWG-56 diễn ra với sự tham dự của khoảng 70 đại biểu quốc tế. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Tại phiên họp, các đại biểu trao đổi tích cực về tình hình du lịch năm 2025 và dự báo xu hướng năm 2026; cập nhật các hoạt động của MTCO; chia sẻ báo cáo quốc gia về phục hồi du lịch, thị trường khách và các chính sách hỗ trợ ngành.

Đặc biệt, cuộc họp dành phần lớn thời gian để thảo luận về tiến độ xây dựng kế hoạch hành động marketing du lịch GMS 2026-2030, văn bản quan trọng nhằm hiện thực hóa chiến lược du lịch GMS 2030 và định hướng hợp tác marketing đa quốc gia của Tiểu vùng.

Kế hoạch tập trung vào 4 nhóm hành động chính: phát triển và quảng bá các tuyến du lịch liên quốc gia; thúc đẩy du lịch bền vững và trải nghiệm có trách nhiệm; tăng cường chia sẻ dữ liệu, thống kê và thông tin thị trường; nâng cao vai trò của diễn đàn du lịch Mekong (MTF) như nền tảng hợp tác công - tư.

Chiều cùng ngày, các nước thành viên tham gia phiên họp kín, đóng góp ý kiến về thị trường trọng điểm, chủ đề sản phẩm phù hợp, đề xuất hoạt động quảng bá chung, cơ chế phối hợp với doanh nghiệp và huy động nguồn lực. Các góp ý này là căn cứ quan trọng để MTCO hoàn thiện kế hoạch, dự kiến thông qua tại diễn đàn du lịch Mekong 2026.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh, phiên họp GMS TWG-56 do Việt Nam đăng cai lần này là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng một kế hoạch marketing mới, toàn diện và phù hợp với xu thế phục hồi mạnh mẽ của khu vực.

Việt Nam kỳ vọng những kết quả đạt được sẽ góp phần tăng cường quảng bá chung, thu hút khách quốc tế, mở rộng liên kết vùng và hướng tới phát triển du lịch bền vững, bao trùm.

GMS được thành lập năm 1992, gồm 6 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc. Việt Nam đã đăng cai tổ chức 3 kỳ diễn đàn du lịch Mê Công (MTF) và nhiều phiên họp Nhóm công tác du lịch GMS.