Ngày 21/10, Lonely Planet công bố danh sách "Best in Travel 2026", giới thiệu 25 điểm đến và 25 trải nghiệm nổi bật trong năm tới, cùng loạt hành trình độc quyền được thiết kế trên nền tảng lập kế hoạch du lịch mới.

Ảnh: CNN

Bà Nitya Chambers, Giám đốc biên tập kiêm Phó chủ tịch nội dung của Lonely Planet, cho biết danh sách năm nay tôn vinh những nơi "vừa mang bản sắc địa phương đậm nét, vừa thể hiện sức bật du lịch hậu đại dịch", theo CNN.

Trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu năm nay, Việt Nam có đại diện duy nhất là Quy Nhơn. TP Quy Nhơn, nay là phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nằm nép mình giữa một bên biển một bên núi với những bờ biển kéo dài.

Được mệnh danh là “viên ngọc xanh của miền Trung”, nơi đây nổi tiếng với những bãi biển cong mềm, làn nước trong vắt và những ghềnh đá hoang sơ như Eo Gió, Kỳ Co hay Hòn Khô.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên quyến rũ, Quy Nhơn còn lưu giữ dấu ấn văn hóa Chăm Pa qua các di tích như Tháp Bánh Ít, Tháp Đôi, cùng nền ẩm thực đặc sắc với bún chả cá, bánh xèo tôm nhảy và hải sản tươi ngon.

Những năm gần đây, du lịch Quy Nhơn phát triển mạnh mẽ, thu hút du khách nhờ không khí thanh bình, người dân hiếu khách và dịch vụ lưu trú ngày càng phong phú. Thành phố này đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà vẫn giữ được nét mộc mạc, chân thực của miền Trung Việt Nam.

Bên cạnh Quy Nhơn, nhiều địa danh nổi bật khác trên thế giới cũng được Lonely Planet vinh danh như Cádiz (Tây Ban Nha), Utrecht (Hà Lan), Cartagena (Colombia), Quetzaltenango (Xela, Guatemala), Akaria-Flinders Rangers & Outback (Australia), Phuket (Thái Lan), Barbados (Caribbean) và British Columbia (Canada).

Với ấn bản đầu tiên xuất bản năm 1973 mang tên Across Asia on the Cheap, Lonely Planet được mệnh danh là "đế chế" phát hành những cẩm nang du lịch thành công nhất thế giới, với hơn 145 triệu cuốn đã được bán ra.