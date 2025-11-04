Ngày 4/11, lãnh đạo Công an xã Hải Anh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa 2 người thuộc 2 nhà xe khác nhau. Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý vụ việc.

Lãnh đạo Công an xã Hải Anh cho biết, sau vụ việc, cả hai bên đã được mời lên trụ sở Công an xã để làm việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ xô xát xảy ra vào khoảng 12h40 cùng ngày trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Hải Anh và đã được camera an ninh ghi lại. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong quá trình bắt khách hằng ngày.

Vụ xô xát đã được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Nội dung trong clip cho thấy, một người đàn ông mặc bộ quần áo sáng màu đứng trước cửa lên xuống của một chiếc xe khách, lời qua tiếng lại với người trên xe. Sau khi người mặc bộ đồ đen từ trên xe bước xuống, hai bên xảy ra xô xát. Người mặc bộ đồ sáng màu liên tục dùng tay đánh đối phương, khiến cả hai cùng ngã xuống đường.

Người này sau đó tiếp tục đứng dậy, đấm đá liên tiếp vào người mặc đồ đen rồi cầm viên gạch tiến tới, song đã được người dân kịp thời can ngăn.

Người đàn ông cầm gạch tiến lại phía tài xế xe khách nhưng được can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Ông N.V.T. (SN 1966, trú xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình), phụ xe khách BKS 18B-018xx chạy tuyến Trực Ninh - Giáp Bát cho biết đã chứng kiến toàn bộ sự việc và người mặc đồ đen là anh V.V.Đ. (trú xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình), tài xế điều khiển chiếc xe này. Còn người xô xát với anh Đ. (mặc đồ sáng màu) là tài xế xe khách BKS 18B-006xx chạy tuyến Hải Hậu - Giáp Bát.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.