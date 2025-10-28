Ngày 28/10, Công an phường Thủ Đức, TPHCM đã ra quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Như Vũ Bảo (17 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời, công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với một thiếu niên khác có liên quan đến vụ hành hung nhân viên bảo vệ Metro số 1 TPHCM, là N.H.T.K. (15 tuổi).

Hình ảnh bảo vệ tàu Metro số 1 TPHCM bị hai thiếu niên hành hung. Ảnh: Cắt từ clip.

Như đã thông tin, trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh hai thanh thiếu niên dùng tay, chân tấn công một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ trên tàu Metro số 1 TPHCM. Người bảo vệ chỉ biết ôm đầu chịu đựng trước khi ngã xuống đất.

Dù các hành khách trên tàu can ngăn, hai thanh thiếu niên vẫn hung hăng. Toàn bộ diễn biến được quay lại bằng điện thoại và chia sẻ lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi thông tin lan truyền, Công an phường Thủ Đức vào cuộc xác minh.

Vụ việc xảy ra lúc 17h ngày 26/10 trên tàu Metro số 1 TPHCM, khi tàu di chuyển qua khu vực Khu công nghệ cao.

Nạn nhân là anh T.H.N.M. (23 tuổi, ngụ phường Sài Gòn), là nhân viên bảo vệ trên tàu.

Theo điều tra ban đầu, trong lúc thực hiện công việc, bảo vệ M. có nhắc nhở hai dì cháu – hành khách trên tàu. Cụ thể, anh M. vỗ vào phía sau vai bé 3 tuổi để nhắc không la hét, nhưng bà T.H. phản ứng, cho rằng anh M. đánh cháu của bà.

Anh M. đã xin lỗi, nhưng sau đó tiếp tục nhắc nhở bà T.H. vì gác chân lên ghế. Lúc này, Bảo và K., người thân đi cùng bà T.H., xông vào hành hung bảo vệ M.

Khi tàu đến ga Thủ Đức, nhân viên và một số hành khách đã đưa bảo vệ M. xuống để chăm sóc y tế.

Công an ghi nhận bảo vệ M. bị sưng hốc mắt trái, sưng chân mày phải, môi trên có vết rách niêm mạc. Đồng thời, bà T.H., Bảo và K. cũng được đưa về cơ quan công an để làm việc.