Sáng 26/10, đại diện Cục CSGT cho biết, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình vừa có văn bản gửi Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố về việc vận động các đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp thông tin về trật tự, an toàn giao thông.
Theo Cục CSGT, thời gian qua, việc công khai trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội, số điện thoại của lãnh đạo Cục CSGT, lãnh đạo, chỉ huy của các đơn vị CSGT để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân về tình hình giao thông đã mang lại hiệu quả rất tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Qua thống kê, hiện nay số phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ trên toàn quốc có 799.617 ô tô (chiếm 11,04% số ô tô được đăng ký), trong đó, có 128.258 xe khách, 342.880 xe tải, 108.199 xe đầu kéo và 220.280 xe con. Các phương tiện này thường xuyên di chuyển trên các tuyến giao thông và hầu hết được lắp camera giám sát hành trình để ghi nhận lại hành trình hoạt động của phương tiện trên các tuyến giao thông.
Đây là nguồn thông tin rất quý giá phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của các cơ quan chức năng.
Cục trưởng CSGT yêu cầu Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức tuyên truyền, nâng cao kỹ năng cho tài xế.
Đồng thời, Cục trưởng CSGT đề nghị các đơn vị vận tải và lái xe khi tham gia giao thông, nếu ghi nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống biển báo, vạch sơn hoặc các vụ tai nạn… cần chủ động thông tin về các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy hoặc qua trang mạng xã hội chính thức của lực lượng CSGT để kịp thời xác minh, xử lý.
Liên tiếp phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Sáng 26/10, đại diện Cục CSGT cho biết, trong quá trình thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình về việc kiểm tra nồng độ cồn trong cùng một khung giờ trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Nghi Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện một tài xế taxi vi phạm.
Cụ thể, khoảng 20h50 ngày 25/10, tại Km212 cao tốc Pháp Vân – Nghi Sơn, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) dừng kiểm tra ô tô taxi biển số 29E-054.XX.
Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế Nguyễn T.P. (sinh năm 2001, trú xã Bát Tràng, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,278 mg/L khí thở.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện theo quy định. Với hành vi trên, tài xế sẽ bị xử phạt tiền từ 18 – 20 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.
Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành quy định “đã uống rượu, bia – tuyệt đối không lái xe”, đặc biệt là đối với tài xế xe chở khách.
Trước đó, tối 24/10, tại cùng tuyến cao tốc này, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cũng phát hiện một tài xế điều khiển ô tô tải vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,510 mg/L khí thở – mức rất cao, gấp nhiều lần so với “kịch khung” quy định tại Nghị định 168/2024.