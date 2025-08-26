Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) đã đưa thi thể 2 công nhân bị tai nạn lao động dưới cống nước lên mặt đất.

Trước đó, vào khoảng 12h10 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo có 2 công nhân nạo vét cống bị mắc kẹt tại vị trí ngã ba đường Nguyễn Thức Đường – Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Cảnh sát tổ chức công tác cứu nạn. Ảnh: G.X

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chữa cháy, cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ xác định 2 công nhân bị mắc kẹt dưới cống sâu khoảng 8m. Khi tiếp cận, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan chức năng lập tức triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ xuống hố sâu và đưa thi thể các nạn nhân lên mặt đất, bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Hai nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là ông L.V.C (SN 1960, trú phường Hòa Khánh) và P.V.L (SN 1983, trú phường Sơn Trà).

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.