XEM CLIP: (Nguồn: Đinh Chi)

Tối 25/8, lãnh đạo Đảng ủy phường Lý Thường Kiệt cho biết: khoảng 19h30 cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra một trận giông lốc mạnh, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cơn giông lốc bất ngờ kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, bật gốc; hàng chục căn nhà bị tốc mái; biển quảng cáo, mái tôn bị thổi bay xuống đường, gây thiệt hại cho hơn 300 hộ dân sống ven quốc lộ 21A.

Giông lốc gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ dân. Ảnh: Nguyễn Hồng

Lãnh đạo Đảng uỷ phường thông tin thêm, cơn giông lốc đã khiến một người tử vong. Các hộ dân thuộc tổ dân phố số 2, 3, 4 của phường Lý Thường Kiệt đều bị ảnh hưởng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để phối hợp cùng người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.