Tối 24/8, lãnh đạo UBND xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến 3 người trong gia đình thương vong.

Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, ông Nguyễn Văn S. (52 tuổi, trú xóm Giang Liên, xã Bích Hào) cùng vợ và con bơm nước vào túi bóng đặt lên mái nhà để gia cố chống bão số 5. Trong lúc gia cố trên mái nhà, không may điện rò rỉ khiến cả 3 người bị điện giật.

Hàng xóm phát hiện sự việc nên cùng người thân ngắt điện, đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông S. đã tử vong, còn vợ và một người con bị bỏng nhiều vết trên cơ thể.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Được biết, vợ chồng ông S. có 7 người con. Chính quyền địa phương và người thân đang làm thủ tục mai táng cho ông S. theo phong tục.

Dự báo trưa và chiều mai (25/8), bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 (rất lớn) tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và trên đất liền các tỉnh này khi bão đổ bộ.

Từ chiều và đêm 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 5-7m, vùng gần tâm bão sóng cao 8-10m. Biển động dữ dội.