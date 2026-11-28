Giữa đêm mưa lớn, gió giật mạnh, hai người đàn ông ở xã đảo Tam Hải (TP Đà Nẵng) chèo thúng vượt sóng dữ, cứu bé trai 13 tuổi mắc kẹt trên thuyền máy cách bờ khoảng 100m.

Ngày 28/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, gia đình cháu Đ.X.Q. (13 tuổi, trú thôn Thuận An, xã Tam Hải) vừa gửi thư cảm ơn anh Phạm Thế Lực, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Thuận An và anh Nguyễn Đức Lịch vì hành động dũng cảm cứu cháu bé thoát nạn.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 25/11, ông Đ.X.V. (SN 1985, cha cháu Q.) cùng con trai chèo thúng ra thuyền máy để tát nước mưa tràn vào thuyền.

Do mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao, ông V. quyết định chèo thúng vào bờ tìm người hỗ trợ đưa con trai đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, trên đường vào bờ, chiếc thúng bất ngờ bị lật. Ông V. may mắn bơi được vào bờ và lập tức tìm người ứng cứu.

Lúc này, cháu Q. vẫn mắc kẹt trên thuyền máy cách bờ khoảng 100m. Sóng lớn liên tục đánh vào thuyền, đe dọa tính mạng cháu bé.

Cháu Q. được hai người đàn ông cứu đưa vào bờ an toàn trong đêm 25/11. Ảnh: T.H

Nhận được tin báo, anh Lực cùng anh Lịch (SN 1996, trú thôn Thuận An) nhanh chóng huy động phương tiện, chèo thúng ra biển cứu người.

Giữa đêm tối, mưa lớn và gió giật mạnh, chiếc thúng liên tục chao đảo trước những đợt sóng lớn, có nguy cơ bị lật.

Bất chấp nguy hiểm, hai người đàn ông vẫn tiếp cận được thuyền máy, đưa cháu Q. lên thúng rồi khẩn trương chèo vào bờ an toàn.

Công an TP Đà Nẵng đánh giá hành động của anh Lực và anh Lịch là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và tình đoàn kết của người dân nơi xã đảo.

Lá thư cảm ơn của người cha gửi hai người đàn ông đã cứu sống con trai mình. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cảm kích trước hành động cứu con, ngày 27/11, ông V. đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn hai người đàn ông.

“Là một người cha, được nhìn thấy con mình bình an trở về sau giây phút đối mặt sinh tử nguy hiểm, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất”, ông V. chia sẻ.

Người cha mong muốn những hành động dũng cảm, đầy tình người như của anh Lực và anh Lịch tiếp tục được ghi nhận, biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.