Phát hiện nam thanh niên trèo qua lan can cầu Thuận Phước với ý định nhảy xuống sông Hàn, tài xế Đồng Viết Phi Vũ lập tức dừng xe, lao đến giữ chặt người này và kêu gọi hỗ trợ.

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Nguồn clip: Phi Vũ

Sáng 19/11, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo đen chạy bộ trên cầu Thuận Phước (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bất ngờ, người này bỏ dép, tiến đến lan can cầu rồi trèo qua, có ý định nhảy xuống sông Hàn.

Phát hiện sự việc, tài xế ô tô đi phía sau lập tức dừng xe, mở cửa lao đến giữ chặt nam thanh niên, đồng thời hô hoán người đi đường hỗ trợ.

Nhiều người dân lưu thông qua cầu đã dừng xe, cùng hợp sức kéo nam thanh niên trở lại phía trong lan can, ngăn chặn một vụ việc đáng tiếc.

Hành động nhanh chóng, dũng cảm của tài xế nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Đồng Viết Phi Vũ (tài xế cứu nam thanh niên, trú phường Hòa Khánh) cho biết, người có ý định nhảy cầu trong video chính là hành khách anh vừa chở.

Anh Vũ đã kịp thời cứu nam thanh niên. Ảnh: G.X

Anh Vũ kể, khoảng 5h40 cùng ngày, anh nhận cuốc xe đón nam thanh niên từ khu vực cầu Rồng đến chân cầu Thuận Phước.

Trên đường đi, nam thanh niên tâm sự quê ở Đồng Tháp, đang gặp chuyện buồn liên quan đến bạn bè và gia đình. Nghe vậy, anh Vũ đã động viên, khuyên người này cố gắng vượt qua khó khăn.

“Khi đến chân cầu Thuận Phước, người này bảo tôi dừng xe để xuống. Thanh niên nói không còn tiền và xin gửi lại điện thoại để trả phí cuốc xe nhưng tôi không nhận, bảo không có thì thôi, tôi không lấy đâu.

Sau đó, thanh niên tiếp tục đi bộ lên cầu. Khi tôi hỏi thì người này nói lên cầu tập thể dục. Linh cảm có chuyện không lành nên tôi chạy xe chậm theo sau. Lúc này, tôi cũng báo cho một bảo vệ gần đó và gọi điện báo lực lượng công an”, anh Vũ kể.

Theo anh Vũ, khi đến gần giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ bỏ dép và điện thoại, trèo qua lan can với ý định nhảy xuống sông.

“Ngay lập tức, tôi dừng xe, mở cửa chạy đến túm được áo nam thanh niên và hô hoán người đi đường đến hỗ trợ.

Một người phụ nữ đi qua thấy vậy liền dừng xe, chạy đến ôm chân thanh niên. Sau đó, nhiều người cũng chạy đến hỗ trợ, cùng tôi kéo người này khỏi nguy hiểm”, anh Vũ chia sẻ.

Sau khi cứu được nam thanh niên, anh Vũ hỗ trợ chở người này về trụ sở Công an phường Hải Châu để liên hệ người thân đến đón. Một cán bộ công an cũng đi cùng để đảm bảo an toàn.

Nói về hành động của mình, anh Vũ cho rằng đây là việc mà bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng nên làm, không thể bỏ mặc người khác khi họ đang gặp khó khăn, nguy hiểm.