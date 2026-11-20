TS, NSƯT Phương Nga lần đầu trải lòng về dấu ấn của những người thầy NSND Lê Dung, GS.NSND Trung Kiên cùng niềm hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với học trò là phó trưởng khoa Thanh nhạc.

Khoảnh khắc xúc động khi 3 cô trò hòa giọng trên sân khấu lớn

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS, NSƯT Phương Nga có dịp hội ngộ và biểu diễn cùng các đồng nghiệp lẫn học trò thân yêu. Đặc biệt, tiết mục Bài ca người giáo viên nhân dân do chị hòa giọng cùng hai học trò Bích Hồng và Thu Hằng đã để lại ấn tượng tốt.

Với nữ nghệ sĩ, đây không đơn thuần là một màn trình diễn nghệ thuật mà còn là cột mốc thiêng liêng trong hành trình gắn bó với bục giảng. Bích Hồng và Thu Hằng là hai chị em ruột, đều được TS Phương Nga dìu dắt từ những năm tháng còn là cô bé học hệ trung cấp. Đến nay, cả hai đều đã trưởng thành, tỏa sáng và tiếp nối sự nghiệp giảng dạy tại chính ngôi trường xưa.

"Đây là lần đầu tiên 3 cô trò cùng biểu diễn một tác phẩm. Chúng tôi còn thống nhất lựa chọn những bộ áo dài gần giống nhau. Được đứng chung sân khấu với những học trò là niềm tự hào, niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi", NSƯT Phương Nga xúc động chia sẻ.

Cũng trong chương trình nghệ thuật Những thanh âm ngân mãi, nữ nghệ sĩ còn thể hiện bản hùng ca Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Tác phẩm mang ý nghĩa đặc biệt đối với Phương Nga bởi chính cố NSND Lê Dung là người đã trực tiếp hướng dẫn chị hát ca khúc này từ những năm đại học. Việc chọn lại tác phẩm trong dịp đại lễ của Học viện là lời tri ân thành kính chị gửi tới người cô kính yêu.

Tiến sĩ Phương Nga từng đoạt giải Ba dòng nhạc dân gian Sao Mai 2011 hiện là Phó trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Dấu ấn từ "người thầy đầu tiên" NSND Lê Dung và NSND Trung Kiên

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình, NSƯT Phương Nga luôn dành sự biết ơn sâu sắc nhất cho bố - người mà chị trân trọng gọi là "người thầy đầu tiên". Lời dặn của bố năm xưa đã trở thành kim chỉ nam theo chị suốt cuộc đời: "Con có thể không cao, không xinh, không thông minh bằng các bạn nhưng ý chí, nghị lực và sự chăm chỉ của con gái yêu của bố thì không được phép thua kém bất kỳ bạn nào".

Bên cạnh điểm tựa gia đình, Phương Nga may mắn được rèn giũa dưới bàn tay của những bậc thầy lớn thuộc nền thanh nhạc Việt Nam như NSƯT Phan Thu Lan, NSND Lê Dung và GS.NSND Trung Kiên.

Sau những bài học đầu tiên với NSƯT Phan Thu Lan tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, năm 1999, khi thi đỗ đại học tại Nhạc viện Hà Nội, chị được theo học NSND Lê Dung. Nữ nghệ sĩ vẫn nhớ như in những buổi học bắt đầu lúc 8 giờ sáng, chị luôn chủ động đến sớm 30 phút để quét dọn lớp, lau đàn piano và chuẩn bị sẵn nước uống cho cô - mùa hè là nước mát, mùa đông là nước ấm. Nữ tiến sĩ cho biết dù chỉ được học NSND Lê Dung hơn 1 năm trước khi cô qua đời, những bài học chuyên môn và tình thương của cô vẫn sống mãi.

Bước sang năm thứ 2 đại học, Phương Nga được GS.NSND Trung Kiên trực tiếp nhận hướng dẫn. Chị khẳng định đây là người thầy có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tư duy nghệ thuật và phương pháp sư phạm của mình. Sự uyên bác về chuyên môn, khả năng ngoại ngữ xuất sắc cùng tâm huyết cháy bỏng với nghề của GS.NSND Trung Kiên đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp của chị sau này.

NSƯT Phương Nga vừa là nghệ sĩ, vừa là người thầy.

Hơn 20 năm miệt mài "trồng người" với tình yêu thương đi kèm kỷ luật thép

Hiện nay, bên cạnh trọng trách quản lý ở cương vị Phó trưởng khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), TS, NSƯT Phương Nga vẫn trực tiếp đứng lớp từ bậc trung cấp, đại học đến cao học và duy trì lịch biểu diễn.

Đặc thù của ngành thanh nhạc giúp tình thầy trò thêm phần gắn bó khăng khít, bởi có những học trò đồng hành cùng giảng viên suốt 8–10 năm trời. "Tôi rất yêu nghề và thương học trò. Với tôi, các em giống như con cháu trong gia đình. Chứng kiến các em từ những bước đi chập chững đầu tiên rồi từng ngày trưởng thành", chị bộc bạch.

Tiến sĩ Phương Nga có nhiều học trò xuất sắc.

Tuy nhiên, tình thương của cô giáo Phương Nga luôn đi đôi với sự nghiêm khắc và kỷ luật. Nữ tiến sĩ yêu cầu sinh viên phải đến lớp sớm 15 phút để chuẩn bị, hạn chế tối đa việc dùng điện thoại trong giờ học và phải kiên trì luyện hơi thở, luyện thanh hằng ngày bên cạnh việc trau dồi khẩu hình, piano và ngoại ngữ. Ngược lại, nữ nghệ sĩ cũng giữ tinh thần cầu thị, sẵn sàng học hỏi từ chính sinh viên thế hệ mới trong việc tiếp cận công nghệ số.

Niềm tự hào lớn nhất của Phương Nga là khi học trò khóa đầu Nguyễn Thị Bích Hồng - người từng mang ước mơ giản dị của mẹ là được ở lại trường làm giảng viên - nay đã trở thành đồng nghiệp, cùng đảm nhiệm vị trí Phó trưởng khoa Thanh nhạc và sát cánh bên cô trong công tác đào tạo.

NSƯT Phương Nga với "Bài ca người giáo viên nhân dân":

Ảnh, video: NVCC