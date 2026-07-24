Tiến sĩ Phương Nga chia sẻ với VietNamNet về học trò: "Ở góc độ một người trực tiếp đào tạo, tôi đánh giá Ma Thị Trúc An là một học trò có tinh thần học tập rất đáng quý. Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Trúc An là sự chăm ngoan, có ý chí, kiên trì nỗ lực trong từng buổi học. Khi mới đến với lớp thanh nhạc, giọng hát của em còn mang nhiều bản năng, âm lượng nhỏ, kỹ thuật xử lý hơi thở và cộng minh còn hạn chế. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian rèn luyện nghiêm túc, Trúc An đã có những bước tiến vượt bậc.

TS. Phương Nga và Ma Thị Trúc An tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13.

Tôi luôn nói với các học trò tài năng chỉ là điều kiện ban đầu, còn thành công lâu dài được quyết định bởi sự khổ luyện và tinh thần kỷ luật mỗi ngày. Trúc An là một trong những học sinh hội tụ được cả hai yếu tố ấy. Con rất chăm chỉ, cầu thị, không ngại sửa từng lỗi nhỏ và luôn giữ thái độ nghiêm túc trong mỗi buổi học. Chính điều đó đã giúp con đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời tự tin tỏa sáng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 ở Singapore".

NSƯT Minh Trang đệm đàn cho Ma Thị Trúc An.

Theo Trúc An, Tiến sĩ Phương Nga không chỉ hướng dẫn về chuyên môn mà còn luôn đồng hành, động viên học trò trong suốt quá trình luyện tập cũng như tại các kỳ thi trong và ngoài nước. Sự quan tâm ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp em thêm tự tin mỗi khi bước lên sân khấu.

Đồng hành cùng Trúc An còn có Tiến sĩ - NSƯT Minh Trang – người đệm piano cho em trong quá trình học tập và dự thi. Tiếng đàn giàu cảm xúc cùng sự hỗ trợ tinh tế của cô đã giúp giọng hát của Trúc An thêm vững vàng, tạo nên sự hòa quyện để em có thể hoàn thành trọn vẹn các phần trình diễn.

Với Trúc An, hai người thầy không chỉ là những nghệ sĩ, nhà giáo giàu chuyên môn mà còn là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Ma Thị Trúc An nhận Cúp bạc Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13.

Bên cạnh sự dìu dắt của thầy cô, gia đình luôn là hậu phương vững chắc đối với nữ sinh đến từ Cao Bằng. Mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời Trúc An bởi học được từ bà bài học về lòng kiên trì, tinh thần trách nhiệm và sự biết ơn.

Trước khi trở thành thủ khoa Thanh nhạc hệ trung cấp - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong kỳ thi tuyển sinh năm 2026 này, Trúc An đã giành Cúp bạc Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 (Asia Arts Festival) tại Singapore quy tụ hàng trăm tài năng đến từ nhiều quốc gia. Em cũng nhiều năm liền giữ cương vị Liên đội trưởng, tham gia các cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi, Diễn đàn Trẻ em do ChildFund tổ chức tại huyện Thạch An (cũ), giành giải Nhì cuộc thi Học sinh tìm hiểu pháp luật cùng giải Hùng biện xuất sắc...

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