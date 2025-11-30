Ngày 30/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị 3 bạn học cùng trường hành hung dã man, gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo nội dung clip, sau giờ tan học, khi 2 nữ sinh vừa ra cổng sau trường thì bất ngờ bị 3 bạn học chặn lại. Nhóm này đã túm tóc, khống chế và đè hai nạn nhân xuống đất. Hình ảnh trong clip cho thấy 3 nữ sinh liên tục dùng tay, chân đánh đấm, đá vào đầu và bụng 2 nạn nhân. Trong suốt quá trình bị hành hung, 2 nữ sinh chỉ biết ôm đầu chịu đựng, không thể phản kháng.

Đáng chú ý, vụ việc được một học sinh khác quay lại bằng điện thoại. Mặc dù có nhiều học sinh chứng kiến sự việc, nhưng không ai can thiệp hay ngăn chặn hành vi bạo lực.

Hình ảnh 2 nữ sinh bị bạn cùng trường hành hung dã man ở TPHCM. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào trưa ngày 28/11 tại khu vực cổng sau của một trường học trong Khu công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Công an phường Trung Mỹ Tây xác nhận đã tiếp nhận và đang điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 28/11, Tổ Tuần tra Công an phường nhận được tin báo về vụ đánh nhau giữa nhóm học sinh của Trường Giáo dục Thường xuyên thuộc Trường Cao đẳng Hoa Sen.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, mời các học sinh liên quan và gia đình, đại diện nhà trường làm việc.

Các nữ sinh bị công an mời làm việc. Ảnh: Công an cung cấp

3 học sinh tham gia hành hung gồm L.H.B.N (SN 2010), P.Y.V (SN 2009) và T.H.T.B (SN 2009). Học sinh P.Y.V khai nhận có mâu thuẫn cá nhân với nạn nhân N.T.N (SN 2009, học cùng lớp) và đã rủ hai bạn khác tham gia hành hung.

Hậu quả, nạn nhân N.T.N bị chấn thương nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây.

Hiện, Công an phường đang tiến hành xác minh vụ việc, đồng thời mời các cá nhân liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.