Sáng 18/5, tại Hà Nội, cuốn sách Chuyện Teen của 2 học sinh lớp 8H Trường THCS Trưng Vương là Nguyễn Thảo Nhi và Nguyễn Ngọc Minh Khuê chính thức ra mắt.

Thảo Nhi và Minh Khuê cho biết ý tưởng cuốn sách đến từ những buổi trò chuyện cùng nhau về sách, về tuổi dậy thì và những điều mà bản thân cũng như bạn bè đang trải qua mỗi ngày. Từ đó, hai nữ sinh lớp chuyên Toán đã quyết định ghi lại suy nghĩ, cảm xúc và kinh nghiệm của mình để chia sẻ với các bạn đồng trang lứa.

Thảo Nhi và Minh Khuê tại lễ ra mắt sách.

Cuốn sách lan tỏa tri thức và khơi dậy ước mơ

Phát biểu tại lễ ra mắt, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, bày tỏ niềm xúc động và tự hào trước nỗ lực của hai học sinh.

Theo cô, niềm vui không chỉ đến từ việc các em hoàn thành một cuốn sách mà còn ở những giá trị tích cực mà tác phẩm mang lại.

Thông điệp Lan tỏa tri thức - chắp cánh ước mơ bay cao được in trên sách khiến cô đặc biệt tâm đắc. Theo cô, tri thức giúp con người hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, còn ước mơ và mục tiêu rõ ràng sẽ tạo động lực để mỗi người kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn.

Nữ hiệu trưởng cũng đánh giá cao việc Chuyện Teen góp phần nuôi dưỡng tình yêu đọc sách trong học sinh. Trong thời đại công nghệ số, sách giấy vẫn giữ vai trò quan trọng bởi đem lại trải nghiệm lắng đọng, giúp người đọc tương tác sâu sắc với từng câu chữ.

Chuyện Teen gồm 12 chương, đề cập đến nhiều vấn đề gần gũi với học sinh hiện nay như áp lực học tập, stress học đường, khủng hoảng tuổi dậy thì, ảnh hưởng của không gian số, cách yêu thương bản thân, xây dựng kỹ năng sống và bí quyết học tốt các môn Toán, Văn, Anh.

Điểm đặc biệt của cuốn sách là thiết kế hai đầu – hai góc nhìn như hai cuộc trò chuyện song song của hai cá tính khác biệt, giúp người đọc dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm trong từng trang viết.

Không chỉ dừng lại ở sách in, mỗi chương còn tích hợp mã QR dẫn tới các minigame tương tác, biến việc đọc thành hành trình khám phá thú vị.

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Thảo Nhi cho biết em mong Chuyện Teen sẽ trở thành người bạn đồng hành của các bạn cùng trang lứa.

"Các bạn có thể tìm thấy sự đồng cảm, hiểu bản thân hơn và học cách mạnh mẽ trước những áp lực của tuổi mới lớn. Đôi khi, chỉ cần biết mình không hề cô đơn với những cảm xúc và khó khăn đang trải qua cũng đã là nguồn động viên rất lớn", Thảo Nhi nói.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Minh Khuê cho biết cuốn sách không chỉ kể những câu chuyện tuổi teen mà còn hướng tới lan tỏa các giá trị tích cực như tình yêu gia đình, tình bạn, lòng biết ơn thầy cô, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và truyền cảm hứng để các bạn trẻ trở thành những công dân số văn minh.

Tiếp nối hành trình thiện nguyện "Tủ sách Ước mơ"

Với Nguyễn Thảo Nhi, Chuyện Teen là dấu mốc tiếp theo trong hành trình viết sách được khởi đầu từ sớm. Trước đó, nữ sinh từng gây ấn tượng với cuốn sách song ngữ Dạo khắp một vòng Việt Nam / Explore All Around Vietnam được thực hiện từ tình yêu quê hương và mong muốn giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Toàn bộ lợi nhuận từ cuốn sách đầu tay đã được Thảo Nhi dành cho dự án thiện nguyện cộng đồng Tủ sách Ước mơ, với mục tiêu mang tri thức đến gần hơn với trẻ em còn nhiều khó khăn.

Tiếp nối hành trình ấy, dịp ra mắt Chuyện Teen, chiến dịch Tủ sách Ước mơ 2026 chính thức được phát động.

Chương trình do Nguyễn Thảo Nhi và Nguyễn Ngọc Minh Khuê khởi xướng, phối hợp cùng Trường THCS Trưng Vương, các đại sứ của dự án Cùng con đi khắp thế gian và Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa triển khai.