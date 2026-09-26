



Hai cô gái người La Hủ nỗ lực vượt khó để thay đổi tương lai

Có lúc nghĩ đến chuyện dừng học

Huổi Han, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu là một bản vùng biên còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội. Với Vàng Thị Mai, trở ngại lớn nhất khi theo đuổi việc học là điều kiện kinh tế gia đình.

Em Thàng Gạ Lớ, dân tộc La Hủ, bản Huổi Han, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu

Mai kể, sau khi học xong lớp 12, từng có lúc em nghĩ đến việc tạm dừng chuyện học vì bố ốm, mẹ phải lo kinh tế cho cả gia đình. Tuy nhiên, được bố mẹ động viên, Mai quyết định tiếp tục học đại học.

Xuống Hà Nội, Mai vừa học vừa làm thêm để trang trải sinh hoạt. Em xác định phải cố gắng học tập để không phụ công sức của gia đình.

Với Thàng Gạ Lớ, một trong những khó khăn trong thời gian đầu xuống Hà Nội là làm quen với máy tính và các công cụ phục vụ học tập.

Lớ kể: “Những thao tác rất đơn giản như mở máy, gõ văn bản, lưu tài liệu hay gửi email cũng khiến em lúng túng”.

Sự bỡ ngỡ ban đầu khiến Lớ lo mình khó theo kịp bạn bè. Vì vậy, em chủ động hỏi thầy cô, bạn bè và tự học để từng bước làm quen với công nghệ.

“Đôi bạn cùng tiến” trên giảng đường

Trong 4 năm học xa nhà, Lớ và Mai thường xuyên hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống. Có hoàn cảnh tương đồng, cả hai cùng đi làm thêm để giảm bớt chi phí cho gia đình và chia sẻ với nhau những khó khăn trong quá trình học.

Trải qua nhiều thiếu thốn, hai nữ sinh người La Hủ cùng nhau bám trụ giảng đường Thủ đô. Ảnh: Tuấn Ninh

Ts. Nguyễn Thị Bích Thu - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Học viện Dân tộc, vẫn nhớ hình ảnh hai sinh viên thường xuyên đi cùng nhau. Khi Học viện còn ở trụ sở cũ tại Tây Mỗ, Gạ Lớ và Vàng Thị Mai thường đến trường sớm.

“Hai bạn ít nói, khá bẽn lẽn khi gặp tôi nhưng có ý thức học tập tốt. Có thể coi đây là một ‘đôi bạn cùng tiến’ trong quá trình học tập tại trường”, Ts. Nguyễn Thị Bích Thu nhận xét.

Theo Ts. Nguyễn Thị Bích Thu, bên cạnh nỗ lực của sinh viên, Học viện Dân tộc cũng thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Khi chuyển lên cơ sở mới, sinh viên được bố trí ở ký túc xá miễn phí, qua đó giảm chi phí thuê nhà, điện, nước. Nhà trường cũng tư vấn, hỗ trợ sinh viên tìm việc làm thêm và cảnh báo các rủi ro liên quan đến tín dụng trên mạng.

Đầu tháng 9 vừa qua, Thàng Gạ Lớ (trái) và Vàng Thị Mai đã nỗ lực vươn lên thành đồng Thủ khoa đầu ra của Học viện Dân tộc. Ảnh: Tuấn Ninh

“Con đã làm được rồi”

Khi biết mình trở thành thủ khoa, Mai gọi điện về báo tin cho bố mẹ. Với gia đình, kết quả học tập của con gái là niềm vui sau những năm Mai học xa nhà.

Em Vàng Thị Mai, dân tộc La Hủ, bản Huổi Han, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu.

Mai cho biết, điều em nhớ nhất là khoảnh khắc được nói với gia đình: “Con đã làm được rồi”.

Kết quả học tập của Lớ và Mai cũng được nhiều người ở bản Huổi Han biết đến. Một số em nhỏ trong bản tìm đến hai chị để hỏi kinh nghiệm ôn thi và thủ tục học đại học tại Hà Nội.

Lớ thường động viên các em: “Đừng nghĩ mình ở vùng cao thì cơ hội sẽ ít hơn người khác. Điều quan trọng là phải dám ước mơ và chịu khó học tập”.

Em Thàng Gạ Lớ (trái) và em Vàng Thị Mai (phải) thủ khoa ngành Kinh tế Giáo dục vùng DTTS khóa 2 Học viện Dân tộc

Theo Ts. Nguyễn Thị Bích Thu, kết quả của Lớ và Mai cho thấy những sinh viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn có thể đạt kết quả tốt nếu có điều kiện học tập và sự hỗ trợ phù hợp. Câu chuyện của hai em cũng có thể tạo thêm động lực cho những học sinh, sinh viên vùng cao đang theo đuổi việc học.

Sau khi tốt nghiệp, Gạ Lớ làm nhân viên kinh doanh tại Tập đoàn Viettel. Công việc mới đòi hỏi em phải thường xuyên giao tiếp với khách hàng, điều trước đây Lớ còn khá e ngại. Em cho biết đang tiếp tục rèn luyện kỹ năng giao tiếp, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

Với Lớ và Mai, kết quả tốt nghiệp là một dấu mốc sau 4 năm học đại học. Từ những khó khăn ban đầu khi rời bản xuống Hà Nội, hai nữ sinh La Hủ đã hoàn thành chương trình học và bắt đầu những công việc, dự định mới sau khi ra trường.