Chiếc xe thứ nhất là ô tô con nhãn hiệu Ford Explorer, sản xuất năm 2019 tại Mỹ, màu đen, 7 chỗ, biển số xe 30G-503.81 do Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cấp ngày 14/8/2020.

Đây là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.

Giá khởi điểm của tài sản là 720 triệu đồng.

Chiếc xe thứ hai là ô tô con nhãn hiệu Toyota Fortuner, màu bạc, 7 chỗ, biển số xe 30K-924.73 do Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cấp ngày 13/3/2024.

Chủ tài sản là Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội.

Giá khởi điểm của tài sản là 310 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) và Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội (Công ty Miền Trung Hà Nội) là hai trong số các doanh nghiệp được một nhóm đối tượng thành lập. Nhóm đối tượng đã dùng các pháp nhân này để thực hiện vụ lừa đảo hơn 318 tỷ đồng tại một ngân hàng.

Cụ thể, tháng 2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến số tiền hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn.

Công ty Hoàng Thành được xác định giữ vai trò trung tâm trong đường dây lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2021-2024, Công ty Hoàng Thành đã lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng, qua đó chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng lập hệ thống doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố, nhờ người khác đứng tên pháp nhân (trong đó có Công ty Miền Trung Hà Nội); đồng thời ký các hợp đồng khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn và luân chuyển dòng tiền.