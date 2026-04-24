Theo thông báo của Nam A Bank, ngân hàng sẽ thực hiện thu giữ tài sản thế chấp của Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai (Mai Linh Lào Cai) để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Tài sản bị thu giữ là 5 xe ô tô điện VinFast VF5 Plus, do Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô vào tháng 3 và tháng 4 năm 2025 cho Mai Linh Lào Cai.

Lô xe ô tô này được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của công ty tại Nam A Bank. Tuy nhiên, phía công ty đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.

Việc thu giữ tài sản dự kiến thực hiện ngày 6/5, tại nơi có tài sản thế chấp.

Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai có trụ sở tại số 129 phố Phú Thịnh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải taxi.