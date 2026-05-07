Agribank Chi nhánh Tràng An vừa thông báo bán đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Athena, do ông Đinh Văn B. làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, căn biệt thự có địa chỉ tại Ô 5 BT3 khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của Công ty Athena.

Theo thông tin từ ngân hàng, tài sản có diện tích 253,7m2, là đất ở đô thị được cấp sử dụng lâu dài.

Một góc khu ven hồ Linh Đàm. Ảnh minh họa.

Tài sản gắn liền với đất là biệt thự 3 tầng, tổng diện tích sử dụng 284,13m2, đứng tên ông L.V và bà Nguyễn T.T. Đây là tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty Athena tại Agribank.

Giá khởi điểm của tài sản là hơn 27 tỷ đồng. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín một vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Các biệt thự khu vực bán đảo Linh Đàm có diện tích vài trăm m2 mỗi căn. Mỗi căn tùy diện tích, vị trí, có giá rao bán khác nhau, nhiều căn phát giá lên tới 70 - 80 tỷ đồng.

Ngoài tài sản trên, Agribank cũng đang rao bán hàng loạt các khoản nợ có tài sản bảo đảm là bất động sản của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Dược phẩm Y khoa Pharmacy tại Agribank Chi nhánh Tân Bình. Khoản nợ được bảo đảm bởi 5 quyền sử dụng đất có tổng diện tích hơn 1.201m2, thuộc các thửa đất số 574, 578, 579, 581, 583 cùng tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Giá khởi điểm của 5 quyền sử dụng đất trên là 8,38 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 13,259 tỷ đồng do ngân hàng rao bán tại thời điểm tháng 2/2024.