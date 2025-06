Trong khi các nhóm an toàn giao thông liên tục cảnh báo về việc tài xế không chịu buông điện thoại dù đối mặt với án phạt tiền nặng và điểm trừ bằng lái, hay nhiều người bị phân tâm bởi các màn hình cảm ứng phức tạp, nguyên nhân lớn nhất gây xao nhãng lại là con người.

Một cuộc thăm dò gần đây đối với 2.691 tài xế ở Anh cho thấy việc nói chuyện với hành khách là nguyên nhân gây ra nhiều lỗi nhất khi lái xe. Ảnh: Shutterstock

Một cuộc khảo sát gần đây với 2.691 tài xế tại Anh cho thấy nói chuyện với hành khách (43%) và mơ màng (37%) là những yếu tố gây xao nhãng phổ biến nhất.

RAC, đơn vị thực hiện khảo sát, cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến “hậu quả thảm khốc” nếu những lỗi lái xe không cần thiết này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

63% người tham gia khảo sát thừa nhận rằng họ đã từng mắc lỗi khi lái xe do sự tập trung bị phân tán vì nhiều lý do khác nhau.

Dù không phải nguyên nhân chính, công nghệ hiện đại vẫn đóng vai trò đáng kể trong các lỗi lái xe; việc sử dụng hệ thống cảm ứng để điều khiển các chức năng như điều hòa, radio và định vị đã khiến 1/4 số tài xế lái xe kém an toàn.

Những lỗi phổ biến do xao nhãng bao gồm: bỏ lỡ lối rẽ, vượt quá tốc độ, vào nhầm làn đường, suýt va chạm với phương tiện khác, theo lời người tham gia khảo sát với RAC.

Khi được hỏi điều gì khiến họ cảm thấy bị xao nhãng nhất, câu trả lời phổ biến nhất là “nói chuyện điện thoại” (46%).

Đứng thứ hai là tự trang điểm hoặc cạo râu trong khi lái xe (42%).

Tuy nhiên, trong nhóm những người thừa nhận từng mắc lỗi vì bị xao nhãng, chỉ 8% và 2% lần lượt cho rằng nói chuyện điện thoại và trang điểm/cạo râu là nguyên nhân chính.

Chỉ có 8% tài xế trả lời cuộc thăm dò cho biết họ đã mắc lỗi do bị điện thoại làm mất tập trung. Ảnh: Shutterstock

Số liệu riêng từ Bộ Giao thông Vận tải Vương quốc Anh (DfT) cho thấy: 940 người đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong các vụ tai nạn giao thông năm 2023, trong đó tài xế được xác định là bị xao nhãng bởi thứ gì đó bên trong xe.

Rod Dennis, người phát ngôn an toàn giao thông của RAC, cho biết: “Việc nói chuyện với hành khách hoặc mơ mộng thường bị xem nhẹ, nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy đó lại chính là nguyên nhân hàng đầu khiến tài xế mắc lỗi. Dù mắt vẫn nhìn đường, tâm trí có thể lạc trôi, đặc biệt trong những hành trình dài".

"Xao nhãng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, nhất là trong các tình huống nghiêm trọng như không dừng ở ngã tư hoặc vượt đèn đỏ. Lái xe vẫn là một nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần cao, vì chúng ta cần phản xạ trong chỉ vài phần nghìn giây. Vì vậy, điều quan trọng là duy trì sự tỉnh táo và giảm thiểu xao nhãng", Dennis cho biết thêm.

Nicholas Lyes, giám đốc chính sách và tiêu chuẩn của tổ chức IAM RoadSmart, cho rằng chính phủ cần cập nhật chiến lược an toàn giao thông để nhấn mạnh hơn đến việc nâng cao tiêu chuẩn kỹ năng lái xe.

“Các yếu tố xao nhãng trong xe đóng vai trò rất lớn trong việc khiến tâm trí rời khỏi nhiệm vụ lái xe. Tất cả chúng ta đều bận rộn, nhưng khi điều khiển một chiếc xe nặng hơn một tấn với tốc độ cao, đó là một trách nhiệm cực kỳ lớn, và chỉ cần vài giây là mọi thứ có thể trở nên thảm khốc", Lyes nhấn mạnh.

Bị phân tâm bởi màn hình cảm ứng trên ô tô: Một nghiên cứu gần đây đã thử nghiệm 10 hệ thống thông tin giải trí mới nhất từ ​​các thương hiệu chính thống và nêu tên những hệ thống tốn nhiều thời gian sử dụng nhất. Ảnh: Auto Express

Tháng trước, một khảo sát tiết lộ rằng 9 trong 10 tài xế thừa nhận không thể hoàn thành chuyến đi mà không bị xao nhãng bởi điện thoại.

Điều này vẫn xảy ra dù tài xế đối mặt với nguy cơ bị phạt tiền, trừ điểm bằng lái và các camera giám sát thông minh ngày càng được cơ quan chức năng triển khai.

Chỉ 10% tài xế có thể lái từ đầu đến cuối hành trình mà không sử dụng điện thoại theo bất kỳ cách nào – theo phân tích dữ liệu hành vi lái xe từ nửa triệu tài xế trong 12 tháng qua, được chia sẻ độc quyền với This is Money.

Với hơn 42 triệu người có bằng lái xe tại Anh, điều này đồng nghĩa với việc có tới 37,8 triệu tài xế đang bị xao nhãng bởi điện thoại khi lái xe.

Phân tích do công ty công nghệ lái xe IMS thực hiện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động của công nghệ đến an toàn giao thông. Trong năm 2023, 23 ca tử vong trên đường được ghi nhận là do tài xế đang sử dụng điện thoại, hoàn toàn hoặc một phần.

Sự phát triển của các màn hình cảm ứng lớn và hiện đại trong xe hơi chỉ làm tăng thêm nguy cơ tài xế rời mắt khỏi đường.

Các hệ thống giải trí trên xe hiện nay, vốn được trang bị màn hình khổng lồ như tivi ngay trên bảng điều khiển, đang ngày càng bị xem là mối lo ngại lớn về xao nhãng.

Với lo ngại ngày càng tăng rằng tài xế mất tập trung vì giao diện cảm ứng rườm rà, một nghiên cứu gần đây đã nêu đích danh các hãng xe có hệ thống điều khiển phức tạp nhất.

Kết quả cho thấy, có thể mất tới 22 giây để hoàn thành các thao tác đơn giản trong khi xe đang chạy – 22 giây tài xế không hoàn toàn tập trung vào con đường phía trước.

Từ năm sau, các nhà sản xuất ô tô có thể bị hạ điểm xếp hạng an toàn nếu các chức năng cơ bản trong cabin không được vận hành bằng nút bấm, mà yêu cầu tài xế phải lướt qua nhiều menu cảm ứng phức tạp.

(Theo This Is Money, Daily Mail)