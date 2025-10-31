Công trình do TCP Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thực hiện – không chỉ là nơi rèn luyện thể thao, mà còn là biểu tượng của tinh thần sống khỏe, sống tích cực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Hải Phòng.

Ngọn lửa năng lượng giữa thành phố Cảng

Không gian thể thao thanh niên Hải Phòng được triển khai trong khuôn khổ dự án “Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ”, do TCP Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thực hiện.

Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và kết nối cộng đồng cho giới trẻ thông qua những không gian thể thao hiện đại, an toàn và bổ ích.

Tại Hải Phòng, chương trình đã cải tạo sân pickleball và khu vực dụng cụ thể thao với tổng diện tích khoảng 900m², mang đến không gian tập luyện khang trang, đồng bộ. Hệ thống sân được nâng cấp toàn diện với mặt sân mới, lớp sơn phủ chống trơn trượt và đường biên rõ ràng, giúp người tập có trải nghiệm tốt nhất.

Bên cạnh đó, khu vực dụng cụ thể thao ngoài trời được bố trí khoa học, tạo điều kiện để người dân và thanh niên đa dạng hóa bộ môn rèn luyện theo sở thích.

Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ đã chính thức khánh thành tại Hải Phòng vào ngày 26/10/2025

TCP Việt Nam – hành trình bền bỉ “tiếp năng lượng” cho cộng đồng

Chia sẻ về dự án, ông Nguyễn Quang Hiền Huy – Tổng Giám đốc TCP Việt Nam cho biết:

“Dự án Không gian Thể thao Thanh niên là một trong những hoạt động trọng điểm trên hành trình đồng hành cùng thanh niên Việt Nam mà TCP Việt Nam kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn khuyến khích lối sống năng động, tích cực, đồng thời tạo điều kiện để người trẻ nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần – nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.”

Với thông điệp “Tiếp năng lượng – Bừng sức sống”, TCP Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tài trợ công trình, mà còn mong muốn truyền cảm hứng sống khỏe, sống đẹp và dấn thân tích cực đến thế hệ trẻ – những người đang từng ngày tạo nên năng lượng mới cho xã hội.

Lan tỏa sức trẻ, kiến tạo tương lai

“Không gian Thể thao Thanh niên” đem đến không gian tập luyện khang trang, đồng bộ cho các bạn thanh thiếu niên

Anh Nguyễn Kim Quy – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của công trình: “Không gian thể thao thanh niên được cải tạo, nâng cấp không chỉ mang lại nơi sinh hoạt, rèn luyện thiết thực cho đoàn viên, thanh niên, mà còn lan tỏa tinh thần sống khỏe – sống đẹp tới đông đảo người dân. Đây là mô hình xã hội hóa hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống thể chất và tinh thần của thanh niên thành phố.”

Theo kế hoạch, sau Hải Phòng, dự án “Không gian Thể thao Thanh niên” sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều địa phương trên cả nước, hướng tới mục tiêu hoàn thành 20 công trình vào năm 2026.

Mỗi sân chơi mới được hình thành là một điểm sáng lan tỏa thông điệp tích cực về sức khỏe, năng lượng và tinh thần sống cống hiến – minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của TCP Việt Nam trong hành trình kiến tạo một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và vững vàng trước thách thức của thời đại.

TCP Việt Nam cùng nỗ lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại các địa phương

Như vậy, bằng việc kiên định theo đuổi các dự án cộng đồng thiết thực, TCP Việt Nam không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, mà còn đồng hành cùng các tổ chức thanh niên trong việc xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, tích cực và tràn đầy năng lượng – đúng như tinh thần của thương hiệu: “Tiếp năng lượng – Bừng sức sống”.

Bích Đào