Trong báo cáo tổng kết 9 tháng đầu năm và Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025, UBND phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng xác định phải hành động “Nhanh - Quyết liệt - Hiệu quả”, trong đó chú trọng các giải pháp mới, cách làm mới, tháo gỡ khó khăn trước mắt, tạo nền tảng phát triển lâu dài, bền vững.

Xây dựng nền hành chính công “vì dân phục vụ”

Từ ngay sau 01/7/2025, khi chính thức triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường đã thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện” nhằm hiện thực hóa mục tiêu: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, thường xuyên cập nhật, theo dõi kết quả để tìm giải pháp để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hiện thực hóa phương châm “Dân đến là phục vụ - Dân cần là có mặt - Dân khó là có giải pháp”.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 80% kế hoạch, ngân sách phường đạt 70% dự toán.

Về văn hóa - xã hội ghi nhận nhiều điểm sáng như tổ chức thành công đêm giao lưu văn nghệ “Thiên Hương ngày mới” lan tỏa tinh thần “Gắn kết cộng đồng - Khơi nguồn sáng tạo - Thắp sáng niềm tin”.

Ban CHQS phường với công tác tuyển quân đạt 106% chỉ tiêu, Công an phường bảo đảm tuyệt đối an ninh các sự kiện chính trị, ra quân trấn áp tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Triển khai chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và kết nối thông tin đất đai với dữ liệu dân cư, tạo nền tảng cho quản trị đô thị hiện đại, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Liệt kê các tồn tại, hạn chế để tập trung tháo gỡ

Lãnh đạo phường Thiên Hương xác định, trong quản lý đất đai, đô thị, vẫn còn tình trạng vi phạm cũ tồn đọng, chậm xử lý dứt điểm, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã triển khai nhưng vẫn xuất hiện tái lấn chiếm, công tác thu gom, xử lý rác thải còn nhiều bất cập.

Về cải cách hành chính, mặc dù đã có cải thiện đáng kể nhưng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa đạt như kỳ vọng, một bộ phận người dân và cả cán bộ vẫn chưa thật sự thành thạo trong việc sử dụng dịch vụ công.

Trong công tác an sinh xã hội, vẫn còn tình trạng người yếu thế, hộ cận nghèo, người có công phản ánh thủ tục hưởng chính sách còn rườm rà.

Nguyên nhân chính của những tồn tại này là do giai đoạn đầu sau sáp nhập, bộ máy mới vận hành còn lúng túng, phân công nhiệm vụ chưa thật sự rõ người, rõ việc. Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin và nhân lực chưa theo kịp quy mô dân số và yêu cầu quản lý mới.

Những tháng cuối năm 2025, tuy khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn, nhưng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của Nhân dân, UBND phường Thiên Hương cam kết phấn đấu xây dựng “Chính quyền kiến tạo - Phục vụ Nhân dân” với phương châm hành động “Thân thiện - Chuyên nghiệp - Tận tâm” để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2026.

