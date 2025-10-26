Chiều ngày 26/10, tại kỳ họp thứ 30, HĐND TP Hải Phòng khóa 16 đã tiến hành bầu bổ sung 1 phó chủ tịch HĐND và 2 phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố cho ý kiến, thống nhất cao và bầu ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo TP Hải Phòng chúc mừng các ông: Đào Trọng Đức, Lê Trung Kiên và Vũ Tiến Phụng

Các đại biểu bầu ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo và đại biểu TP Hải Phòng bỏ phiếu bầu nhân sự tại kỳ họp.

Ông Đào Trọng Đức sinh năm 1979, quê ở xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng. Ông Đức từng giữ các chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền (Hải Phòng).

Ông Lê Trung Kiên sinh năm 1974, quê ở xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. Ông từng giữ các chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Quận ủy Lê Chân (Hải Phòng).

Ông Vũ Tiến Phụng sinh năm 1972, quê ở xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng. Ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng từ ngày 2/7/2025.

Trước khi sáp nhập, ông Phụng từng giữ các chức vụ quan trọng tại Hải Dương: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố.