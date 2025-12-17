Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình:

Toàn cảnh buổi làm việc tại Hải Phòng

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư công và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025. Theo đó, thành phố đạt tốc độ tăng GRDP ước đạt 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 187 nghìn tỷ đồng với điểm nhấn là Thu nội địa lần đầu tiên ước đạt 100 nghìn tỷ đồng, tăng 30,8% so với 2024.

Về đầu tư công, Hải Phòng đứng thứ nhất cả nước về tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch địa phương giao, với trên 32.500 tỷ đồng đã được giải ngân. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thành phố đã cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết 89,7% thủ tục hành chính, đạt hạng 2/34 về cải cách hành chính.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư công và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025

TP. Hải Phòng Thành phố cũng đã khởi công các dự án lớn như Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng (178 nghìn tỷ đồng), Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Chính phủ bổ sung khoảng 40 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 cho các dự án giao thông liên kết vùng. Đồng thời, kiến nghị được thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, tăng phòng chuyên môn cấp xã, và tháo gỡ vướng mắc kéo dài cho 2 dự án du lịch tại Đồ Sơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Hải Phòng, trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP cao và thu nội địa đạt mức kỷ lục; đồng thời khẳng định Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước trong triển khai hiệu quả Nghị quyết số 226 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm duy trì mục tiêu tăng trưởng cao; thực hiện tốt công tác quy hoạch; tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư cho phát triển, nhất là đầu tư tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị; khơi thông và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng tiếp thu các chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Theo ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, thành phố đặt mục tiêu GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 13% trở lên. Ông cũng kiến nghị 3 nguyên tắc quan trọng: đề nghị Chính phủ cho phép Hải Phòng tiếp cận các đề xuất theo tinh thần kiến tạo phát triển, được vừa tổ chức thực hiện, vừa rút kinh nghiệm; Chính phủ áp dụng cơ chế "Luồng xanh" (liên thông, song song, rút gọn) trong chỉ đạo đối với các dự án có ý nghĩa chiến lược quốc gia để giữ nhịp tăng trưởng của cả nền kinh tế; và đề nghị Chính phủ ưu tiên bố trí, điều tiết nguồn lực trung hạn cho các dự án hạ tầng chiến lược tại Hải Phòng.

Thu Hằng