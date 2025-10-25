Theo đó, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố yêu cầu các trung tâm phục vụ hành chính công và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, thay thế hồ sơ giấy bằng việc khai thác dữ liệu.

Người dân làm thủ tục hành chính ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Ảnh: Tiến Dũng

Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện rà soát, xây dựng, trình phê duyệt phương án tái cấu trúc đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, giải quyết toàn trình đối với TTHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố; UBND các xã, phường bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện TTHC.

Phó Chủ tịch Thành phố giao Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; xử lý hoặc đề xuất xử lý nếu phát hiện trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố.

Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu gồm: Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; Đăng kí thường trú; Đăng kí tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú; Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; Đăng ký kết hôn, khai tử, khai sinh; Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); Đăng kí biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận…