Theo Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 29/8, Văn phòng Trung ương có công văn thông báo kết luận phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sửa đổi, bổ sung các Quy định số 89-QĐ/TW; số 214-QĐ/TW; số 124-QĐ/TW.

Công văn nêu rõ, tại phiên họp ngày 29/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các Quy định: số 89-QĐ/TW, ngày 4/8/2017; số 214-QĐ/TW, ngày 2/1/2020; số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ nói chung, trong đó có các quy định về tiêu chuẩn chức danh và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ hiện nay, nhất là về đánh giá cán bộ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đồng ý với nội dung, sửa đổi và ban hành 2 quy định mới là:

Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp (thay Quy định số 89-QĐ/TW và Quy định số 214-QĐ/TW).

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (thay Quy định số 124-QĐ/TW).

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; rà soát kỹ lưỡng các văn bản, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; trình Thường trực Ban Bí thư ký ban hành 2 quy định này trong tháng 8 để triển khai thực hiện.

Đồng thời, theo dõi sát quá trình triển khai, kịp thời phát hiện những bất cập và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.