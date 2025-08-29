Sáng 29/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác sắp xếp cán bộ.

Ông Nguyễn Thượng Hải (thứ 3 từ trái qua) trao quyết định nghỉ hưu cho cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ảnh: MT

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định phê duyệt cho 248 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc để hưởng chính sách theo quy định. Trong số 248 cán bộ này có 110 người cấp tỉnh, 138 người cấp xã.

Đáng chú ý có 19 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Trong đó, 2 người là tỉnh ủy viên gồm ông Võ Ngọc Tuyên, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy và bà Tô Thị Tâm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra có nhiều cán bộ giữ cương vị lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương gồm: 2 Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; 2 Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Đắk Lắk; Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy...

Phát biểu tại buổi trao quyết định, ông Nguyễn Thượng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của 19 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong suốt thời gian công tác.

Ông Nguyễn Thượng Hải mong muốn sau khi nghỉ công tác, những cán bộ này tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, kinh nghiệm quý báu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ mối liên hệ mật thiết với địa phương, đơn vị nơi cư trú; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ trẻ noi theo.