Trụ sở Đảng ủy xã Tiên Lãng.

Thu ngân sách tăng cao

Thành tựu về kinh tế được cho là nổi bật nhất của Tiên Lãng năm 2025 (gồm 1 phần huyện Tiên Lãng cũ và xã Tiên Lãng nay).

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 4.512 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch, với tốc độ tăng trưởng kinh tế lên tới 12,7%. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Thương mại - Dịch vụ (chiếm gần 85,4% cơ cấu kinh tế).

Thu nhập bình quân đầu người của xã đã chạm ngưỡng 85 triệu đồng/người/năm, đạt 100% mục tiêu đề ra và khẳng định đời sống người dân Tiên Lãng đang được nâng cao rõ rệt.

Tuy nhiên, điểm sáng nhất phải kể đến là công tác tài chính - ngân sách của địa phương. Tổng thu cân đối ngân sách xã năm 2025 ước đạt 500,9 tỷ đồng, vượt 6,5% kế hoạch, tăng gấp 9,5 lần (954,5%), so với cùng kỳ năm trước.

Sự gia tăng này không chỉ phản ánh hiệu quả công tác quản lý thu mà còn minh chứng cho tiềm năng kinh tế đang được khai phá mạnh mẽ, với việc 136 doanh nghiệp và gần 2.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động ổn định, tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động với thu nhập khá.

Trụ sở UBND xã Tiên Lãng.

Tiên Lãng cũng đã ghi dấu ấn bằng việc khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh, mở ra chương mới trong việc thu hút đầu tư, hứa hẹn tạo ra hàng ngàn việc làm và nguồn thu bền vững cho xã trong tương lai gần.

Thành công của Tiên Lãng không chỉ nằm ở con số kinh tế, mà còn ở chất lượng con người và an sinh xã hội.

Tiên Lãng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có chất lượng giáo dục mũi nhọn hàng đầu thành phố. Toàn xã có đạt 288 giải học sinh giỏi cấp thành phố và Quốc gia.

Đặc biệt, địa phương này duy trì một thành tích đáng ngưỡng mộ, 27 năm liên tục có học sinh giỏi cấp quốc gia.

Cùng với thành tựu giáo dục, công tác an sinh xã hội cũng đạt được những kết quả tốt. Giai đoạn 2022-2025, Tiên Lãng công bố không còn hộ nghèo. Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế của người dân đạt 96,2%, tiệm cận mức phổ cập, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Chuyển đổi số, nâng cao thương hiệu nông sản

Tiên Lãng là một trong những địa phương tiên phong trong Chuyển đổi số (CĐS) năm 2025, quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân, doanh nghiệp được thể hiện qua các con số, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ hành chính đạt 99,86%; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết hồ sơ đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt mức cao 97,5%.

Con đường nông thôn đẹp ở Tiên Lãng

Những con số này khẳng định xã Tiên Lãng đang tiến nhanh trên hành trình kiến tạo một chính quyền số, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

Về lĩnh vực nông nghiệp, Tiên Lãng phát triển theo hướng chất lượng cao, bền vững. Lúa kết hợp khai thác rươi, cáy là mô hình kinh tế đặc trưng, mang lại giá trị cao trên tổng diện tích 356 ha.

Đặc biệt, xã đã có 3 sản phẩm OCOP được chứng nhận 3 sao, khẳng định việc nâng tầm thương hiệu và giá trị cho nông sản địa phương trên thị trường.

Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức trong công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng (GPMB), Tiên Lãng tiếp tục khắc phục khó khăn, làm tốt hơn những nhiệm vụ chính trị ở cấp chính quyền mới, sau sáp nhập để tạo một nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Với sự đoàn kết, thống nhất cao sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I và mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng 15,2% cho năm 2026, Tiên Lãng đang tiến bước mạnh mẽ để trở thành một trong những điểm sáng kinh tế - xã hội của thành phố.

Huy Nam