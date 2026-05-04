Nhân dân rất hy vọng, đừng để hy vọng đó thành nỗi thất vọng

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri 10 phường TP Hà Nội sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri ghi nhận bộ máy bước đầu tinh gọn hơn, cấp cơ sở chủ động hơn, thủ tục hành chính thuận lợi hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phải làm sao để mọi việc đều được giải quyết ở xã, phường; không để người dân phải lên thành phố hay Trung ương. Mọi việc đều được phân cấp, phân quyền và giải quyết ở cơ sở có thời hạn, không được "ngâm" hồ sơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Chính quyền cơ sở phải có trách nhiệm giải quyết cho dân, không được đánh đố dân, không yêu cầu dân phải lên cấp trên hỏi. Nếu dân còn bức xúc, thắc mắc thì chính quyền xã phải chịu trách nhiệm, phải tổng hợp báo cáo lên thành phố và các bộ, ngành liên quan.

Ở cấp cơ sở, cử tri phản ánh những vấn đề thiết thực về kinh phí hoạt động của đoàn thể, sắp xếp và tổ dân phố, tiêu chí với cán bộ không chuyên trách. "Tinh gọn bộ máy là cần thiết nhưng không được làm yếu đi sức bám cơ sở, không được làm giảm khả năng tiếp nhận và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ khu dân cư của nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Năng lực cán bộ thể hiện ở chỗ giải quyết được mọi đòi hỏi chính đáng của người dân, không được để "nợ dân". Lãnh đạo phường như bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch cũng phải tăng cường tiếp dân, trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục chứ không chỉ ngồi duyệt, ký.

Hà Nội có vị thế đặc biệt là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và đầu tàu phát triển. Vì vậy, mỗi bước phát triển của Hà Nội phải có sức lan tỏa đối với cả nước, thậm chí là quốc tế. Hà Nội quản trị tốt cũng góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực quản trị quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội và cử tri

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Luật Thủ đô sửa đổi và quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là cơ sở để Hà Nội chủ động trong thiết kế chính sách, huy động nguồn lực và tháo gỡ điểm nghẽn, tổ chức lại không gian phát triển.

"Khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tôi có nói, người Pháp ngày xưa xây dựng những công trình có tầm nhìn trên 100 năm mà nay chúng ta vẫn bảo tồn. Vậy, chúng ta sẽ để lại gì cho con cháu sau 100 năm nữa?", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải xây dựng những công trình với tầm nhìn dài hạn, lấy ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận. Ông lưu ý, quy hoạch phải bám chắc quy hoạch nếu không nhiệm kỳ sau lại thay đổi thì dân mất niềm tin. Quy hoạch phải tổng thể từ không gian ngầm đến trên mặt đất, tầm trung và trên cao như thế nào, giải quyết triệt để ùn tắc giao thông và ngập lụt.

Hà Nội phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang thực thi, từ có cơ chế sang vận hành cơ chế, từ có quy hoạch sang hiện thực hóa quy hoạch, từ nói đúng sang làm đến nơi đến chốn, làm có kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay, nhân dân rất ủng hộ khi làm quyết liệt, như việc giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4, có nơi chỉ mất 15 ngày đã hoàn thành, điều mà trước đây mất 8 năm không làm được. "Nhân dân rất hy vọng, đừng để hy vọng đó thành nỗi thất vọng", ông nêu rõ.

Hà Nội có lợi thế dẫn đầu nhưng không được chủ quan vì các tỉnh khác đang phát triển rất nhanh, thi đua nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích, Hà Nội không được để tụt hậu so với các tỉnh thành khác và nếu so với các thủ đô trong khu vực thì đang xuất hiện xu hướng tụt hậu. Nếu so với Bangkok, Jakarta, Bắc Kinh, Singapore... thủ đô của ta đều ở top cuối. "Quy mô kinh tế của chúng ta còn thấp so với họ... vì vậy, không thể chậm trễ, đủng đỉnh được", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

2045 có thể kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đã có một vài lần gợi ý với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô.

Mục tiêu đến năm 2045 là đất nước phát triển, người dân có thu nhập cao, "tức là lúc đó kết thúc thời kỳ chúng ta quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội".

Một phần Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà

"Đến năm 2045, nếu chúng ta đạt được mục tiêu đó, thì qua được thời kỳ quá độ. Nhiều người hỏi là thời kỳ quá độ dài đến bao giờ. Khi nào đạt được mục tiêu đó, chúng ta sẽ bước vào xây dựng một xã hội mới, đã hình thành được cơ sở của chủ nghĩa xã hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bây giờ, xây dựng thử một phường, một xã xã hội chủ nghĩa, để rút kinh nghiệm mô hình sẽ như thế nào; cuộc sống của người dân, việc thỏa mãn các nhu cầu của người dân ở đó như thế nào.

"Nếu được thì cải tạo, xây dựng, phát triển một phường nào đó đang tiên tiến, có sẵn. Mô hình xã hội chủ nghĩa thế nào, cuộc sống của người dân được chăm lo thế nào, các cháu được đi học thế nào, người dân được chăm sóc sức khỏe thế nào, đi lại thế nào, môi trường cuộc sống gần gũi như thế nào, an toàn, văn minh thế nào", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Nếu không chọn phường, xã có sẵn thì chọn một địa điểm xây một phường mới, với quy mô dân số khoảng 500 nghìn - 1 triệu người. "Xây dựng hoàn toàn mới, từ hạ tầng ngầm thế nào cho đến đô thị thế nào; cuộc sống thế nào; trường học thế nào; thông minh thế nào", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu, cần xây dựng một xã nông thôn xã hội chủ nghĩa với sản xuất thế nào, tự động hoá ra sao, đời sống người dân thế nào...

Chưa xây dựng được cả thành phố, thì thí điểm ở một phường, một xã. TP cần lựa chọn địa điểm để triển khai, tổ chức cơ cấu bộ máy với ưu tiên những gì tốt nhất cho nơi đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tốc độ phát triển như hiện nay, không khó để Hà Nội thí điểm và làm được mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

"Nếu Hà Nội làm được điều đó, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn...", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận.