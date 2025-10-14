Ngày 13/10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết UBND TP Hải Phòng đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, chuyển kinh phí bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được tổ chức ngay sau chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản” trong đêm khai hội tại đền Kiếp Bạc. Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 khiến nhiều tỉnh thành ở miền Bắc bị ngập lụt, UBND TP Hải Phòng quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ tưởng niệm như dự kiến.

Phường Trung Thành, Thái Nguyên, ngập lụt trên diện rộng. Ảnh: Bảo Khánh

Với tinh thần tương thân tương ái, tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, TP Hải Phòng đã đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T chuyển kinh phí tài trợ bắn pháo hoa trị giá 1 tỷ đồng sang ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự yêu thương, chia sẻ, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn cao đẹp.

Huy Nam