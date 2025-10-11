'Lũ chồng lũ' nhấn chìm tỉnh nghèo

Vốn là tỉnh miền núi khó khăn, Cao Bằng vừa hứng chịu cơn bão số 10 cuối tháng 9 khiến 6 người tử vong, hơn 5.700 căn nhà hư hỏng. Khi chính quyền và người dân chưa kịp gượng dậy, cơn bão số 11 (Matmo) lại ập đến như một cú bồi, gây ra đợt mưa lũ thứ hai với sức tàn phá khủng khiếp hơn.

Đỉnh điểm, lũ trên sông Bằng Giang đã phá vỡ kỷ lục lịch sử năm 1986. Mực nước đạt 185,79m, nhấn chìm nhiều khu vực của thành phố trong biển nước.

Nước lũ lên quá nhanh khiến nhiều gia đình hoàn toàn bất lực. "Nhà tôi đã chuyển đồ lên gác xép cao hơn 4m, vậy mà nước vẫn dâng tới 5m, nhấn chìm tất cả", một người dân chua xót kể.

Trung tâm tỉnh Cao Bằng vừa trải qua liên tiếp 2 trận ngập lụt nặng nề. Ảnh: Hà Cương

'Mất trắng sau một đêm'

Những ngày sau lũ, trung tâm tỉnh Cao Bằng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Bùn đất phủ dày trên mọi nẻo đường, rác thải ngổn ngang và mùi hôi thối nồng nặc.

Tại phường Thục Phán, nơi sầm uất nhất tỉnh, giờ chỉ còn cảnh tượng tiêu điều. Xe máy, ô tô bị vùi nửa thân trong bùn. Hàng hóa trong các cửa hàng, chợ dân sinh đều bị ướt sũng, hư hỏng.

Nhiều gia đình mất trắng toàn bộ tài sản chỉ sau một đêm. Chị Lương Thị Thanh (tổ Hợp Giang 7, phường Thục Phán) cho biết chỉ trong một tuần, nhà chị đã hai lần bị ngập qua nóc, toàn bộ tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng đã hư hỏng hoàn toàn.

Thiệt hại còn nặng nề hơn với các mô hình kinh tế. Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc HTX Trường An, ngậm ngùi cho biết toàn bộ 5ha nhà lưới công nghệ cao và cây trồng đã bị lũ san phẳng. Thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng.

"Nhìn cảnh tan hoang, bùn đất phủ kín, công sức của hàng chục công nhân đổ sông đổ bể. Hiện tại chúng tôi chưa biết gượng dậy kiểu gì", bà Hường trải lòng.

Theo thống kê sơ bộ, trận "lũ chồng lũ" do bão số 11 đã khiến 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng. Khoảng 5.000 hecta hoa màu bị mất trắng. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.

5 hecta hệ thống nhà lưới công nghệ cao của HTX Trường An bị hư hỏng hoàn toàn, không thể khôi phục. Ảnh: La Ngà

Tổng lực dọn dẹp, khắc phục hậu quả

Ngay khi nước bắt đầu rút, tỉnh Cao Bằng đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và người dân chạy đua với thời gian để dọn dẹp. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và công nhân môi trường đã tỏa về các tuyến phố để thu gom rác, xúc bùn, khơi thông cống rãnh.

Tại phường Thục Phán, một lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường đã được phát động, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Song song với dọn dẹp, các đội phun khử khuẩn cũng được triển khai để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng, UBND tỉnh Cao Bằng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ khẩn cấp 1.200 tấn gạo cho các hộ bị mất mùa, thiệt hại nặng. Đồng thời, tỉnh đề nghị hỗ trợ khoảng 1.000 tỷ đồng để khôi phục sản xuất và sửa chữa các công trình hạ tầng trọng yếu bị hư hỏng nghiêm trọng.

Toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh Cao Bằng đang chung tay khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: Hà Cương

Hệ thống hạ tầng của tỉnh Cao Bằng bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Hà Cương

Cảnh tượng bùn đất, rác phủ kín phường Thục Phán sau khi lũ trên sông Bằng Giang rút. Ảnh: XĐ